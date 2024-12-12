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Ефимов: Москва передала инвестору участки для строительства завода станков - РИА Новости, 12.12.2024
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10:08 12.12.2024 (обновлено: 19:28 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/efimov-1988697311.html
Ефимов: Москва передала инвестору участки для строительства завода станков
Ефимов: Москва передала инвестору участки для строительства завода станков - РИА Новости, 12.12.2024
Ефимов: Москва передала инвестору участки для строительства завода станков
Инвестор получил от властей Москвы два участка в Некрасовке для предприятия по производству станков, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:08
2024-12-12T19:28
москва
некрасовка
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
жилье
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Инвестор получил от властей Москвы два участка в Некрасовке для предприятия по производству станков, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новый завод по производству горизонтальных расточных станков построят в рамках масштабного инвестиционного проекта недалеко от индустриального парка “Руднево”. Для этого город передал два земельных участка по льготной ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 14,5 миллиарда рублей. Его реализация позволит создать в Некрасовке 1,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.На предприятии будут выпускать расточные станки, необходимые для обработки металлических изделий.Для строительства завода власти выделили участки общей площадью более 10 гектаров на улице Маршала Еременко. Само предприятие займет 76 тысяч квадратных метров.Проекту был присвоен статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвестор получил участки под строительство без участия в торгах. Кроме того, ему был предоставлен льготный инвестиционный кредит.Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что для строительства новых производств Москва передала инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год.
https://ria.ru/20241211/moskva-1988526025.html
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москва, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, жилье, градостроительный комплекс москвы
Москва, Некрасовка, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Жилье, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва передала инвестору участки для строительства завода станков

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Инвестор получил от властей Москвы два участка в Некрасовке для предприятия по производству станков, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новый завод по производству горизонтальных расточных станков построят в рамках масштабного инвестиционного проекта недалеко от индустриального парка “Руднево”. Для этого город передал два земельных участка по льготной ставке один рубль в год. Инвестиции в проект составят 14,5 миллиарда рублей. Его реализация позволит создать в Некрасовке 1,1 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
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На предприятии будут выпускать расточные станки, необходимые для обработки металлических изделий.
Для строительства завода власти выделили участки общей площадью более 10 гектаров на улице Маршала Еременко. Само предприятие займет 76 тысяч квадратных метров.
Проекту был присвоен статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Инвестор получил участки под строительство без участия в торгах. Кроме того, ему был предоставлен льготный инвестиционный кредит.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что для строительства новых производств Москва передала инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за один рубль в год.
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МоскваНекрасовкаВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинЖильеГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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