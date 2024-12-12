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На Невском проспекте пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб
На Невском проспекте пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб - РИА Новости, 12.12.2024
На Невском проспекте пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб
Нетрезвый водитель BMW врезался в фонарный столб на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, его пассажир получил тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Нетрезвый водитель BMW врезался в фонарный столб на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, его пассажир получил тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двенадцатого декабря... около 03.45 21-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по Невскому проспекту от площади Восстания в сторону улицы Марата, не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб. B результате ДТП 16-летний пассажир иномарки получил тяжелые травмы и был госпитализирован", – говорится в сообщении. Как установили инспекторы ГАИ, водитель был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, добавили в ГУМВД.
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ДТП в Санкт-Петербурге: пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб
Пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб на Невском проспекте в Петербурге. Как сообщили в региональном главке МВД, 16-летний пассажир иномарки получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Водитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.
2024-12-12T20:07
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происшествия, россия, санкт-петербург, гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, ДТП
На Невском проспекте пьяный водитель BMW врезался в фонарный столб
МВД: на Невском проспекте пьяный водитель врезался в столб, пострадал пассажир