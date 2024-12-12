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В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2024
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17:59 12.12.2024 (обновлено: 18:02 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/dtp-1988881699.html
В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие
В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2024
В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие
Пять автомобилей столкнулись на 194-м километре федеральной трассы "Тюмень — Омск" в Тюменской области, движение на данном участке организовано в реверсивном... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T17:59
2024-12-12T18:02
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 12 дек – РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на 194-м километре федеральной трассы "Тюмень — Омск" в Тюменской области, движение на данном участке организовано в реверсивном режиме, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. "Массовая авария случилась на 194-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Омск" в Голышмановском городском округе. Здесь столкнулись пять автомобилей: "Камаз", Lexus, "Лада Гранта", "Лада Приора" и "Газель". Ранены 45-летний водитель "Лады Гранта" и 70-летний водитель "Лады Приора". Движение транспорта организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель "Лады Гранта", выезжая со второстепенной дороги на федеральную трассу, не уступил преимущество в движении ехавшим по ней автомобилям.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, тюменская область
Происшествия, Тюменская область
В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие

На трассе Тюмень — Омск столкнулись пять автомобилей, два человека пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиНа месте ДТП в Тюменской области. 12 декабря 2024
На месте ДТП в Тюменской области. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 12 дек – РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на 194-м километре федеральной трассы "Тюмень — Омск" в Тюменской области, движение на данном участке организовано в реверсивном режиме, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
"Массовая авария случилась на 194-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Омск" в Голышмановском городском округе. Здесь столкнулись пять автомобилей: "Камаз", Lexus, "Лада Гранта", "Лада Приора" и "Газель". Ранены 45-летний водитель "Лады Гранта" и 70-летний водитель "Лады Приора". Движение транспорта организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиНа месте ДТП в Тюменской области. 12 декабря 2024
На месте ДТП в Тюменской области. 12 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
На месте ДТП в Тюменской области. 12 декабря 2024
Согласно предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель "Лады Гранта", выезжая со второстепенной дороги на федеральную трассу, не уступил преимущество в движении ехавшим по ней автомобилям.
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