https://ria.ru/20241212/dtp-1988881699.html

В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие

В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.12.2024

В Тюменской области пять машин столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Пять автомобилей столкнулись на 194-м километре федеральной трассы "Тюмень — Омск" в Тюменской области, движение на данном участке организовано в реверсивном... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T17:59

2024-12-12T17:59

2024-12-12T18:02

происшествия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 12 дек – РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на 194-м километре федеральной трассы "Тюмень — Омск" в Тюменской области, движение на данном участке организовано в реверсивном режиме, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. "Массовая авария случилась на 194-м километре федеральной автодороги "Тюмень - Омск" в Голышмановском городском округе. Здесь столкнулись пять автомобилей: "Камаз", Lexus, "Лада Гранта", "Лада Приора" и "Газель". Ранены 45-летний водитель "Лады Гранта" и 70-летний водитель "Лады Приора". Движение транспорта организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются", - говорится в сообщении. Согласно предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель "Лады Гранта", выезжая со второстепенной дороги на федеральную трассу, не уступил преимущество в движении ехавшим по ней автомобилям.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

тюменская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область