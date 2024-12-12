https://ria.ru/20241212/donetsk-1988821771.html
В Донецке осколками украинской ракеты повредило склад
В Донецке осколками украинской ракеты повредило склад - РИА Новости, 12.12.2024
В Донецке осколками украинской ракеты повредило склад
Осколками сбитой системой ПВО ракеты в Донецке повреждена кровля складского помещения гражданского предприятия, рассказал журналистам начальник отдела... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T14:19
2024-12-12T14:19
2024-12-12T14:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Осколками сбитой системой ПВО ракеты в Донецке повреждена кровля складского помещения гражданского предприятия, рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Сергей Переверзев. "12 декабря 2024 года специалистами представительства ДНР в СЦКК были подтверждены факты падения осколков сбитой ракеты системами ПВО. Повреждены складские помещения в Кировском районе города Донецк", - сказал Переверзев. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 18 раз обстреляли территорию республики, выпустив 57 единиц различных боеприпасов. Повреждения получили 4 объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20241129/dnr-1986516009.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Донецке осколками украинской ракеты повредило склад
СЦКК: осколки сбитой ПВО украинской ракеты повредили кровлю склада в Донецке