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"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/dnr-1988770729.html
"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города
"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города - РИА Новости, 12.12.2024
"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города
Вооруженным силам Украины придется оставить Курахово в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:43
2024-12-12T11:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженным силам Украины придется оставить Курахово в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад", — отметил он.Офицер предупредил, что если ВСУ не покинут кураховское направление вовремя, то российские военные могут взять их в котел.В четверг военный эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что полное взятие Курахово является вопросом нескольких дней.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988737333.html
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988760469.html
россия
украина
донецкая народная республика
курахово
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безопасность, россия, днр, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, курахово, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Курахово, В мире
"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города

Полковник СБУ Стариков: ВСУ сдадут Курахово и отойдут на Запад

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженным силам Украины придется оставить Курахово в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад", — отметил он.
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Офицер предупредил, что если ВСУ не покинут кураховское направление вовремя, то российские военные могут взять их в котел.
В четверг военный эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что полное взятие Курахово является вопросом нескольких дней.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКураховоВ мире
 
 
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