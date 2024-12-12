https://ria.ru/20241212/dnr-1988770729.html

"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города

"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города - РИА Новости, 12.12.2024

"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города

Вооруженным силам Украины придется оставить Курахово в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:43

2024-12-12T11:43

2024-12-12T11:43

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженным силам Украины придется оставить Курахово в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад", — отметил он.Офицер предупредил, что если ВСУ не покинут кураховское направление вовремя, то российские военные могут взять их в котел.В четверг военный эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что полное взятие Курахово является вопросом нескольких дней.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

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