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"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города
"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города - РИА Новости, 12.12.2024
"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города
Вооруженным силам Украины придется оставить Курахово в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:43
2024-12-12T11:43
2024-12-12T11:43
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вооруженным силам Украины придется оставить Курахово в ДНР, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Что реально происходит? По той логике, темпам ведения боевых действий и то, что мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад", — отметил он.Офицер предупредил, что если ВСУ не покинут кураховское направление вовремя, то российские военные могут взять их в котел.В четверг военный эксперт Ян Гагин заявил РИА Новости, что полное взятие Курахово является вопросом нескольких дней.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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"Что происходит?" На Украине испугались скорой сдачи крупного города
Полковник СБУ Стариков: ВСУ сдадут Курахово и отойдут на Запад