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На Западе раскрыли, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/devis-1988793875.html
На Западе раскрыли, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине
На Западе раскрыли, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине - РИА Новости, 12.12.2024
На Западе раскрыли, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине
Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T12:43
2024-12-12T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
таганрог
дональд трамп
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Удар ВСУ по Таганрогу способен навредить планам избранного президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта, написал в соцсети X подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис. "Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?" — написал он. Дэвис добавил, что Россия неоднократно предупреждала, что ответит на такие действия. По его мнению, военная польза от такого удара ВСУ нулевая, но он может эскалировать конфликт. Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988738199.html
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в мире, украина, таганрог, дональд трамп, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Таганрог, Дональд Трамп, Россия, Вооруженные силы Украины
На Западе раскрыли, какой удар нанес Байден по Трампу на Украине

Офицер ВС США Дэвис: удар ВСУ по Таганрогу может сорвать планы Трампа по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Удар ВСУ по Таганрогу способен навредить планам избранного президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта, написал в соцсети X подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

"Что, ради всего святого, делает администрация Байдена, санкционируя еще один удар Украины дальнобойным оружием по России, когда Трамп активно стремится закончить войну на максимально выгодных для Украины условиях?" — написал он.
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Дэвис добавил, что Россия неоднократно предупреждала, что ответит на такие действия. По его мнению, военная польза от такого удара ВСУ нулевая, но он может эскалировать конфликт.

Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТаганрогДональд ТрампРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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