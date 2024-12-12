https://ria.ru/20241212/deripaska-1988930878.html
Дерипаска подал иск о защите чести к Певчих* и Google
Дерипаска подал иск о защите чести к Певчих* и Google - РИА Новости, 12.12.2024
Дерипаска подал иск о защите чести к Певчих* и Google
Предприниматель Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд Кубани иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Марии Певчих* и компании Google,... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T23:42
2024-12-12T23:42
2024-12-12T23:43
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олег дерипаска
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фонд борьбы с коррупцией
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КРАСНОДАР, 12 дек – РИА Новости. Предприниматель Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд Кубани иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к Марии Певчих* и компании Google, следует из данных картотеки суда. Дата поступления иска о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам в суд - 10 декабря. Истцом выступает Дерипаска, ответчиками - Певчих* и Google LLC. В октябре 2023 года 9-й арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по иску бизнесмена Дерипаски обязала Певчих*, экс-сотрудницу "Фонда борьбы с коррупцией" (организация запрещена в РФ как экстремистская и ликвидирована), опровергнуть свое утверждение, что Дерипаска якобы участвовал в залоговых аукционах 1990-х годов.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240816/zaharova-1966623991.html
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россия, олег дерипаска, google, фонд борьбы с коррупцией, мария певчих
Россия, Олег Дерипаска, Google, Фонд борьбы с коррупцией, Мария Певчих
Дерипаска подал иск о защите чести к Певчих* и Google
Дерипаска подал в кубанский суд иск о защите чести к Марии Певчих и Google