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Советский бомбардировщик напугал власти США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
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20:35 12.12.2024 (обновлено: 20:43 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/bombardirovschik-1988914531.html
Советский бомбардировщик напугал власти США, пишут СМИ
Советский бомбардировщик напугал власти США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2024
Советский бомбардировщик напугал власти США, пишут СМИ
Возможности советского бомбардировщика М-4 вызвали опасения властей США, пишет обозреватель National Interest в статье о гонке вооружений во время холодной... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:35
2024-12-12T20:43
в мире
сша
дуайт эйзенхауэр
b-52
нато
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Возможности советского бомбардировщика М-4 вызвали опасения властей США, пишет обозреватель National Interest в статье о гонке вооружений во время холодной войны."Спустя несколько лет после появления "Быка" (бомбардировщик Ту-4. — Прим. ред.) русские разработали еще один бомбардировщик "-4", который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева", — говорится в материале.Автор статьи отмечает, что разрыв в показателях российских и американских бомбардировщиков стал "политическим бременем" 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.Реактивный стратегический бомбардировщик М-4 совершил свой первый полет 20 января 1953 года. Аналитики НАТО прозвали его "Бизоном". М-4 стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерной бомбы, на несколько месяцев опередив своего главного конкурента — американский B-52.
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в мире, сша, дуайт эйзенхауэр, b-52, нато
В мире, США, Дуайт Эйзенхауэр, B-52, НАТО
Советский бомбардировщик напугал власти США, пишут СМИ

TNI: советский бомбардировщик М-4 напугал власти США

CC BY-SA 3.0 / Boris Vasiljev / Мясищев М-4
Мясищев М-4 - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
CC BY-SA 3.0 / Boris Vasiljev /
Мясищев М-4. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Возможности советского бомбардировщика М-4 вызвали опасения властей США, пишет обозреватель National Interest в статье о гонке вооружений во время холодной войны.
"Спустя несколько лет после появления "Быка" (бомбардировщик Ту-4. — Прим. ред.) русские разработали еще один бомбардировщик "-4", который по-настоящему напугал военные и политические американские элиты: М-4 Мясищева", — говорится в материале.
Автор статьи отмечает, что разрыв в показателях российских и американских бомбардировщиков стал "политическим бременем" 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра.
Реактивный стратегический бомбардировщик М-4 совершил свой первый полет 20 января 1953 года. Аналитики НАТО прозвали его "Бизоном". М-4 стал первым в мире серийным межконтинентальным носителем ядерной бомбы, на несколько месяцев опередив своего главного конкурента — американский B-52.
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