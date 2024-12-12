https://ria.ru/20241212/bespilotniki-1988735941.html
В Северной Осетии сбили три беспилотника
В Северной Осетии сбили три беспилотника - РИА Новости, 12.12.2024
В Северной Осетии сбили три беспилотника
Пострадавших и разрушений при отражении ночью атаки беспилотников в Моздокском районе в Северной Осетии нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:32
2024-12-12T08:32
2024-12-12T08:42
специальная военная операция на украине
моздокский район
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
безопасность
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Пострадавших и разрушений при отражении ночью атаки беспилотников в Моздокском районе в Северной Осетии нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.Ранее Минобороны России сообщало, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили три БПЛА над территорией Северной Осетии."Сегодня ночью в Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты три БПЛА. Жертв и разрушений нет. Оперативный штаб накануне с 23.00 перешёл на круглосуточный режим работы, туда же стекается и вся официальная информация", - написал Меняйло.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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моздокский район, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Моздокский район, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Безопасность
В Северной Осетии сбили три беспилотника
Меняйло: в Моздокском районе Северной Осетии сбили три беспилотника