https://ria.ru/20241212/bastrykin-1988754201.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму - РИА Новости, 12.12.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы подростками на пляже в городе Щелкино в Крыму, сообщается в... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T10:30
2024-12-12T10:30
2024-12-12T14:27
происшествия
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александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы подростками на пляже в городе Щелкино в Крыму, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. Ранее в СУ СК России по региону сообщали, что следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму. По информации регионального ведомства, в Telegram-каналах распространялось видео, на котором, как сообщалось, школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства видеосъемкой. "Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, щелкино, севастополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Щелкино, Севастополь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму