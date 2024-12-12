https://ria.ru/20241212/bastrykin-1988754201.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму - РИА Новости, 12.12.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Крыму

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы подростками на пляже в городе Щелкино в Крыму, сообщается в... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T10:30

2024-12-12T10:30

2024-12-12T14:27

происшествия

россия

щелкино

севастополь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы подростками на пляже в городе Щелкино в Крыму, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России. Ранее в СУ СК России по региону сообщали, что следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму. По информации регионального ведомства, в Telegram-каналах распространялось видео, на котором, как сообщалось, школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства видеосъемкой. "Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241128/bastrykin-1986334137.html

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происшествия, россия, щелкино, севастополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)