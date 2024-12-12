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Узденов подарил Путину фотографию снежного барса - РИА Новости, 12.12.2024
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20:00 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/bars-1988908422.html
Узденов подарил Путину фотографию снежного барса
Узденов подарил Путину фотографию снежного барса - РИА Новости, 12.12.2024
Узденов подарил Путину фотографию снежного барса
Председатель попечительского совета Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" Али Узденов подарил президенту... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T20:00
2024-12-12T20:00
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель попечительского совета Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" Али Узденов подарил президенту России Владимиру Путину фотографию снежного барса, сделанную в Горном Алтае. В четверг Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле. Президент наградил Узденова орденом Александра Невского. "Хотелось бы от всех, кто неравнодушен к природе, подарить вам уникальный снимок снежного барса - первый, который получился на хребте Чихачева в Горном Алтае. Я думаю, он украсит какое-то из помещений, которое вы определите", - сказал Узденов и поблагодарил Путина за внимание к вопросам сохранения природы и животных. Также он рассказал президенту, что в этом году ассоциация "Ирбис" провела общероссийский учет снежного барса и теперь можно сказать, что в России 87 снежных барсов.
https://ria.ru/20241108/barsyata-1982720962.html
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общество, россия, горный алтай, владимир путин, александр невский
Общество, Россия, Горный Алтай, Владимир Путин, Александр Невский
Узденов подарил Путину фотографию снежного барса

Узденов подарил Путину фотографию снежного барса, сделанную в Горном Алтае

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Али Узденов
Владимир Путин и Али Узденов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и Али Узденов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель попечительского совета Ассоциации по сохранению и восстановлению редких и исчезающих животных "Живая природа степи" Али Узденов подарил президенту России Владимиру Путину фотографию снежного барса, сделанную в Горном Алтае.
В четверг Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам в Кремле. Президент наградил Узденова орденом Александра Невского.
"Хотелось бы от всех, кто неравнодушен к природе, подарить вам уникальный снимок снежного барса - первый, который получился на хребте Чихачева в Горном Алтае. Я думаю, он украсит какое-то из помещений, которое вы определите", - сказал Узденов и поблагодарил Путина за внимание к вопросам сохранения природы и животных.
Также он рассказал президенту, что в этом году ассоциация "Ирбис" провела общероссийский учет снежного барса и теперь можно сказать, что в России 87 снежных барсов.
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ОбществоРоссияГорный АлтайВладимир ПутинАлександр Невский
 
 
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