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В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 12.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 12.12.2024 (обновлено: 17:16 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/atacms-1988736868.html
В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу
В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 12.12.2024
В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу
Американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил США в неразумном поведении из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом он написал в соцсети... РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T08:50
2024-12-12T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
таганрог
сша
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил США в неразумном поведении из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом он написал в соцсети X."Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — написал он. Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988738199.html
https://ria.ru/20241212/kallas-1988764172.html
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в мире, таганрог, сша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Таганрог, США, Вооруженные силы Украины, Россия
В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу

Аналитик Шрайвер обвинил США в глупости из-за удара ВСУ ATACMS по Таганрогу

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил США в неразумном поведении из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом он написал в соцсети X.

"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
На Украине набросились на Зеленского из-за удара ВСУ по Таганрогу
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Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТаганрогСШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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