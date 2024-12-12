В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу
Аналитик Шрайвер обвинил США в глупости из-за удара ВСУ ATACMS по Таганрогу
© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил США в неразумном поведении из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом он написал в соцсети X.
"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — написал он.
"Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — написал он.
Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
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