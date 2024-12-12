https://ria.ru/20241212/atacms-1988736868.html

В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу

В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу - РИА Новости, 12.12.2024

В США сделали неожиданное заявление из-за удара ВСУ по Таганрогу

Американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил США в неразумном поведении из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом он написал в соцсети... РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T08:50

2024-12-12T08:50

2024-12-12T17:16

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер обвинил США в неразумном поведении из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу. Об этом он написал в соцсети X."Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России", — написал он. Накануне украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России. В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.

https://ria.ru/20241212/zelenskiy-1988738199.html

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в мире, таганрог, сша, вооруженные силы украины, россия