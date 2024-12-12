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В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев - РИА Новости, 12.12.2024
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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
 
11:39 12.12.2024 (обновлено: 11:42 12.12.2024)
https://ria.ru/20241212/adygeja-1988769583.html
В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев
В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев - РИА Новости, 12.12.2024
В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев
Работа по поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также вынужденных переселенцев будет продолжена в республике, заявил глава Адыгеи Мурат РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T11:39
2024-12-12T11:42
общество
россия
херсонская область
мурат кумпилов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
республика адыгея
республика адыгея
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МАЙКОП, 12 дек — РИА Новости. Работа по поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также вынужденных переселенцев будет продолжена в республике, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Глава региона в ходе прямой линии на ГТРК "Адыгея" (телеканал "Россия 24") ответил на вопросы жителей республики. Всего ему поступило более 1,5 тысячи обращений. Ряд из них касались поддержки участников СВО и вынужденных переселенцев. "Мы оказываем и продолжим оказывать поддержку нашим бойцам, семьям военных, тем, кто приехал из новых регионов, жителям подшефной территории. Делаем все это от души. Движемся по плану, который согласован с Минстроем РФ. Будем вместе менять жизнь в Геническом районе и доводить ее уровень до общероссийского. Данная работа ведется по поручению президента РФ", – отметил глава Адыгеи. Он подчеркнул, что работу по поддержке участников СВО и их семей координирует региональный филиал госфонда "Защитники Отечества". В числе действующих мер поддержки сегодня – единовременные выплаты самим бойцам, выплаты их детям, бесплатное питание детей в образовательных организациях, обеспечение их путевками в летние лагеря, бесплатное соцобслуживание пожилых родителей участников СВО, компенсация расходов на газификацию домов, оказание бесплатной юридической помощи, освобождение от уплаты транспортного налога. Также власти республики продолжают оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области.
https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html
https://ria.ru/20241029/adygeya-1980780144.html
россия
херсонская область
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общество, россия, херсонская область , мурат кумпилов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), республика адыгея
Общество, Россия, Херсонская область , Мурат Кумпилов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Республика Адыгея, Республика Адыгея
В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев

Кумпилов: в Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МАЙКОП, 12 дек — РИА Новости. Работа по поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также вынужденных переселенцев будет продолжена в республике, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Глава региона в ходе прямой линии на ГТРК "Адыгея" (телеканал "Россия 24") ответил на вопросы жителей республики. Всего ему поступило более 1,5 тысячи обращений. Ряд из них касались поддержки участников СВО и вынужденных переселенцев.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Глава Адыгеи дал поручения после личного приема местных жителей
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"Мы оказываем и продолжим оказывать поддержку нашим бойцам, семьям военных, тем, кто приехал из новых регионов, жителям подшефной территории. Делаем все это от души. Движемся по плану, который согласован с Минстроем РФ. Будем вместе менять жизнь в Геническом районе и доводить ее уровень до общероссийского. Данная работа ведется по поручению президента РФ", – отметил глава Адыгеи.
Он подчеркнул, что работу по поддержке участников СВО и их семей координирует региональный филиал госфонда "Защитники Отечества". В числе действующих мер поддержки сегодня – единовременные выплаты самим бойцам, выплаты их детям, бесплатное питание детей в образовательных организациях, обеспечение их путевками в летние лагеря, бесплатное соцобслуживание пожилых родителей участников СВО, компенсация расходов на газификацию домов, оказание бесплатной юридической помощи, освобождение от уплаты транспортного налога. Также власти республики продолжают оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области.
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Республика АдыгеяОбществоРоссияХерсонская областьМурат КумпиловМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Республика Адыгея
 
 
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