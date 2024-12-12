https://ria.ru/20241212/adygeja-1988769583.html

В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев

В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев - РИА Новости, 12.12.2024

В Адыгее продолжат работу по поддержке участников СВО и переселенцев

Работа по поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также вынужденных переселенцев будет продолжена в республике, заявил глава Адыгеи Мурат РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T11:39

2024-12-12T11:39

2024-12-12T11:42

общество

россия

херсонская область

мурат кумпилов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

республика адыгея

республика адыгея

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МАЙКОП, 12 дек — РИА Новости. Работа по поддержке участников специальной военной операции, их семей, а также вынужденных переселенцев будет продолжена в республике, заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Глава региона в ходе прямой линии на ГТРК "Адыгея" (телеканал "Россия 24") ответил на вопросы жителей республики. Всего ему поступило более 1,5 тысячи обращений. Ряд из них касались поддержки участников СВО и вынужденных переселенцев. "Мы оказываем и продолжим оказывать поддержку нашим бойцам, семьям военных, тем, кто приехал из новых регионов, жителям подшефной территории. Делаем все это от души. Движемся по плану, который согласован с Минстроем РФ. Будем вместе менять жизнь в Геническом районе и доводить ее уровень до общероссийского. Данная работа ведется по поручению президента РФ", – отметил глава Адыгеи. Он подчеркнул, что работу по поддержке участников СВО и их семей координирует региональный филиал госфонда "Защитники Отечества". В числе действующих мер поддержки сегодня – единовременные выплаты самим бойцам, выплаты их детям, бесплатное питание детей в образовательных организациях, обеспечение их путевками в летние лагеря, бесплатное соцобслуживание пожилых родителей участников СВО, компенсация расходов на газификацию домов, оказание бесплатной юридической помощи, освобождение от уплаты транспортного налога. Также власти республики продолжают оказывать помощь подшефному Геническому району Херсонской области.

https://ria.ru/20241205/kumpilov-1987587062.html

https://ria.ru/20241029/adygeya-1980780144.html

россия

херсонская область

республика адыгея

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Ольга Фомченкова

общество, россия, херсонская область , мурат кумпилов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), республика адыгея