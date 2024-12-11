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Эвакуация населения Енакиево, обстрелянного ВСУ, проходит добровольно - РИА Новости, 11.12.2024
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00:24 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/zhiteli-1988521610.html
Эвакуация населения Енакиево, обстрелянного ВСУ, проходит добровольно
Эвакуация населения Енакиево, обстрелянного ВСУ, проходит добровольно - РИА Новости, 11.12.2024
Эвакуация населения Енакиево, обстрелянного ВСУ, проходит добровольно
Объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе, для жителей организованно безопасное место с... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:24
2024-12-11T00:24
в мире
денис пушилин
енакиево
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе, для жителей организованно безопасное место с питанием, рассказал РИА Новости заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ атаковали окраины Енакиево дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Он отметил, что жертв среди населения удалось избежать. "В связи с постановлением администрации городского округа Енакиево о чрезвычайной ситуации организована эвакуация района ДСК, медицинская служба, сотрудник МЧС, все силовые структуры приведены в полную готовность, если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, (есть) питание и т.д., все организовано, все в рабочем режиме, все под контролем", - рассказал он. По его словам, такие меры были объявлены в целях безопасности для населения и в результате последствий "прилета" четырех снарядов ВСУ. При этом местная жительница Светалана рассказала РИА Новости, что обстрел застал ее на кухне, при этом в доме были дети. "Были "прилеты", что-то сильное было, четыре взрыва именно, когда я сидела на кухне, я поначалу подумала, что сработало ПВО, потом увидела клуб дыма, и дочка меня подозвала до окна, говорит - мама глянь, я когда посмотрела, что поднимается дым, детям сказала собирать документы и хотя бы что-нибудь самое необходимое (взять - ред.), и с детьми мы уехали до брата пока переждать. &lt;…&gt; Но а так мы уже люди привыкшие, так сказать ", - рассказала она. Она также отметила, что жители города эвакуировались по собственному желанию, в районе проживают пожилые люди, кого-то из жителей приезжали и забирали родственники. В пяти домах пострадавшего района - во многих квартирах и подъездах - взрывной волной повредило остекление. Ситуация находится под контролем местной администрации и соответствующих структур.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988511695.html
https://ria.ru/20241210/vsu-1988516940.html
https://ria.ru/20241210/vojska-1988484346.html
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в мире, денис пушилин, енакиево
В мире, Денис Пушилин, Енакиево
Эвакуация населения Енакиево, обстрелянного ВСУ, проходит добровольно

Эвакуированных из-за атаки ВСУ жителей Енакиево перевозят в безопасное место

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Объявленная в одном из районов Енакиево в ДНР из-за атаки ВСУ эвакуация населения проходит на добровольной основе, для жителей организованно безопасное место с питанием, рассказал РИА Новости заместитель главы муниципального образования Енакиево Александр Деменков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ атаковали окраины Енакиево дальнобойным высокоточным оружием, власти города объявили эвакуацию населения из зоны, прилегающей к месту атаки. Он отметил, что жертв среди населения удалось избежать.
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"В связи с постановлением администрации городского округа Енакиево о чрезвычайной ситуации организована эвакуация района ДСК, медицинская служба, сотрудник МЧС, все силовые структуры приведены в полную готовность, если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, (есть) питание и т.д., все организовано, все в рабочем режиме, все под контролем", - рассказал он.
По его словам, такие меры были объявлены в целях безопасности для населения и в результате последствий "прилета" четырех снарядов ВСУ.
При этом местная жительница Светалана рассказала РИА Новости, что обстрел застал ее на кухне, при этом в доме были дети.
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"Были "прилеты", что-то сильное было, четыре взрыва именно, когда я сидела на кухне, я поначалу подумала, что сработало ПВО, потом увидела клуб дыма, и дочка меня подозвала до окна, говорит - мама глянь, я когда посмотрела, что поднимается дым, детям сказала собирать документы и хотя бы что-нибудь самое необходимое (взять - ред.), и с детьми мы уехали до брата пока переждать. <…> Но а так мы уже люди привыкшие, так сказать ", - рассказала она.
Она также отметила, что жители города эвакуировались по собственному желанию, в районе проживают пожилые люди, кого-то из жителей приезжали и забирали родственники.
В пяти домах пострадавшего района - во многих квартирах и подъездах - взрывной волной повредило остекление.
Ситуация находится под контролем местной администрации и соответствующих структур.
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В миреДенис ПушилинЕнакиево
 
 
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