https://ria.ru/20241211/zhile-1988548874.html

Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье

Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье - РИА Новости, 11.12.2024

Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье

Около двух тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья до конца года получат новые квартиры, сообщает... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:26

2024-12-11T09:26

2024-12-11T09:26

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Около двух тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья до конца года получат новые квартиры, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Максим Говорушкин, заместитель министра строительства и ЖКХ края сообщил, что предыдущая программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, завершится уже в этом году. За это время из аварийных домов удалось расселить более 16 тысяч жителей в 51 муниципалитете края. До конца года планируется переселить ещё около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2025 года в регионе начнётся новый этап реализации программы переселения из аварийного жилья, входящей в национальный проект "Жильё и городская среда". Следующая программа будет действовать с 2025 по 2030 годы. В перечень для расселения вошли около тысячи многоквартирных домов, признанных аварийными с 2017 года до января 2022 года. Это 377 тысяч квадратных метров, в которых проживает более 20 тысяч человек. По данным краевого минстроя, некоторые муниципальные образования будут впервые участвовать в программе переселения.

https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html

красноярский край

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красноярский край