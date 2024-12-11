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Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье - РИА Новости, 11.12.2024
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09:26 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/zhile-1988548874.html
Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье
Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье - РИА Новости, 11.12.2024
Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье
Около двух тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья до конца года получат новые квартиры, сообщает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:26
2024-12-11T09:26
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Около двух тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья до конца года получат новые квартиры, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. "Максим Говорушкин, заместитель министра строительства и ЖКХ края сообщил, что предыдущая программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, завершится уже в этом году. За это время из аварийных домов удалось расселить более 16 тысяч жителей в 51 муниципалитете края. До конца года планируется переселить ещё около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2025 года в регионе начнётся новый этап реализации программы переселения из аварийного жилья, входящей в национальный проект "Жильё и городская среда". Следующая программа будет действовать с 2025 по 2030 годы. В перечень для расселения вошли около тысячи многоквартирных домов, признанных аварийными с 2017 года до января 2022 года. Это 377 тысяч квадратных метров, в которых проживает более 20 тысяч человек. По данным краевого минстроя, некоторые муниципальные образования будут впервые участвовать в программе переселения.
https://ria.ru/20241010/krasnoyarskiy-kray-1977407558.html
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красноярский край
Красноярский край
Около двух тысяч жителей Красноярского края получат новое жилье

Около двух тыс жителей Красноярского края до конца 2024 года получат новое жилье

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Около двух тысяч жителей Красноярского края в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья до конца года получат новые квартиры, сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
"Максим Говорушкин, заместитель министра строительства и ЖКХ края сообщил, что предыдущая программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, завершится уже в этом году. За это время из аварийных домов удалось расселить более 16 тысяч жителей в 51 муниципалитете края. До конца года планируется переселить ещё около 2 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2025 года в регионе начнётся новый этап реализации программы переселения из аварийного жилья, входящей в национальный проект "Жильё и городская среда". Следующая программа будет действовать с 2025 по 2030 годы. В перечень для расселения вошли около тысячи многоквартирных домов, признанных аварийными с 2017 года до января 2022 года. Это 377 тысяч квадратных метров, в которых проживает более 20 тысяч человек.
По данным краевого минстроя, некоторые муниципальные образования будут впервые участвовать в программе переселения.
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