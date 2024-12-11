https://ria.ru/20241211/vsu-1988708924.html

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 11.12.2024

ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую

Украинские войска нанесли серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T22:57

2024-12-11T22:57

2024-12-11T22:57

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Город Каменка-Днепровская в течение дня подвергается обстрелам противника. В результате повторных обстрелов повреждены стальной надземный распределительный газопровод и газовая стойка. Утечка газа устранена. Без газоснабжения осталось 10 домовладений", - написал Тицкий. Тицкий подчеркнул, что ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы запланированы на четверг. Кроме того, по его словам, из-за артобстрелов осколками повреждены крыши, фасады и окна нескольких жилых домов. Жертв среди мирного населения нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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запорожская область, россия, вооруженные силы украины