Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/vsu-1988708924.html
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 11.12.2024
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую
Украинские войска нанесли серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:57
2024-12-11T22:57
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Город Каменка-Днепровская в течение дня подвергается обстрелам противника. В результате повторных обстрелов повреждены стальной надземный распределительный газопровод и газовая стойка. Утечка газа устранена. Без газоснабжения осталось 10 домовладений", - написал Тицкий. Тицкий подчеркнул, что ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы запланированы на четверг. Кроме того, по его словам, из-за артобстрелов осколками повреждены крыши, фасады и окна нескольких жилых домов. Жертв среди мирного населения нет. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241211/svo-1988590871.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую

Замгубернатора Тицкий: ВСУ нанесли удары по запорожской Каменке-Днепровской

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий в своем Telegram-канале.
"Город Каменка-Днепровская в течение дня подвергается обстрелам противника. В результате повторных обстрелов повреждены стальной надземный распределительный газопровод и газовая стойка. Утечка газа устранена. Без газоснабжения осталось 10 домовладений", - написал Тицкий.
Тицкий подчеркнул, что ремонтно-восстановительные и пусконаладочные работы запланированы на четверг.
Кроме того, по его словам, из-за артобстрелов осколками повреждены крыши, фасады и окна нескольких жилых домов. Жертв среди мирного населения нет.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 13:29
 
Запорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала