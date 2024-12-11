https://ria.ru/20241211/vsu-1988665347.html
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет - РИА Новости, 11.12.2024
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет
В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:19
2024-12-11T18:19
2024-12-11T18:19
специальная военная операция на украине
таганрог
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985819663_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b259b324158605b0879adf632dfcb2fd.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома, сообщило министерство обороны РФ. Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило МО РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. "Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/atacms-1988663028.html
таганрог
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985819663_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_be81aa9e63fe2493987db5195f6e7ea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Россия, Вооруженные силы Украины
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет
Минобороны: разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет