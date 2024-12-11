https://ria.ru/20241211/vsu-1988665347.html

Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет

Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет - РИА Новости, 11.12.2024

Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет

В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:19

2024-12-11T18:19

2024-12-11T18:19

специальная военная операция на украине

таганрог

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома, сообщило министерство обороны РФ. Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило МО РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. "Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/atacms-1988663028.html

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таганрог, россия, вооруженные силы украины