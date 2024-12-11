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Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:19 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/vsu-1988665347.html
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет - РИА Новости, 11.12.2024
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет
В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:19
2024-12-11T18:19
специальная военная операция на украине
таганрог
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома, сообщило министерство обороны РФ. Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило МО РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. "Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/atacms-1988663028.html
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таганрог, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Россия, Вооруженные силы Украины
Разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет

Минобороны: разрушений из-за удара ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому Таганрог нет

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В результате удара ВСУ ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрог разрушений нет, посечены осколками два здания на технической территории аэродрома, сообщило министерство обороны РФ.
Удар по Таганрогу утром 11 декабря был нанесен шестью ракетами ATACMS, целью киевского режима был военный аэродром, сообщило МО РФ. Две ракеты были сбиты, остальные - отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава.
"Разрушений нет, получили незначительные повреждения (посечены осколками) два здания на технической территории аэродрома и три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеТаганрогРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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