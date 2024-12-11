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ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS - РИА Новости, 11.12.2024
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18:03 11.12.2024 (обновлено: 18:43 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vsu-1988661580.html
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS - РИА Новости, 11.12.2024
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
Украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, все снаряды были сбиты или отклонены... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:03
2024-12-11T18:43
безопасность
таганрог
россия
ростовская область
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, говорится в сообщении Министерства обороны России."Утром 11 декабря киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. &lt;...&gt; В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", — заявили в ведомстве.Две ракеты были сбиты, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, отметили в Минобороны.Уточняется, что при падении фрагментов снарядов есть пострадавшие среди личного состава.В министерстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких подобных систем, они не имеют аналогов в мире, а при групповом применении удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта установка не является.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
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безопасность, таганрог, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, владимир путин
Безопасность, Таганрог, Россия, Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

Минобороны: ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Утром 11 декабря киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. <...> В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", — заявили в ведомстве.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Две ракеты были сбиты, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, отметили в Минобороны.
Уточняется, что при падении фрагментов снарядов есть пострадавшие среди личного состава.
В министерстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких подобных систем, они не имеют аналогов в мире, а при групповом применении удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта установка не является.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТаганрогРоссияРостовская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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