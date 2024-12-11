https://ria.ru/20241211/vsu-1988661580.html

ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS - РИА Новости, 11.12.2024

ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

Украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, все снаряды были сбиты или отклонены... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:43

безопасность

таганрог

россия

ростовская область

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, говорится в сообщении Министерства обороны России."Утром 11 декабря киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области. <...> В ходе проведенного разбирательства достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства", — заявили в ведомстве.Две ракеты были сбиты, остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, отметили в Минобороны.Уточняется, что при падении фрагментов снарядов есть пострадавшие среди личного состава.В министерстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких подобных систем, они не имеют аналогов в мире, а при групповом применении удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта установка не является.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

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россия

ростовская область

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безопасность, таганрог, россия, ростовская область, вооруженные силы украины, владимир путин