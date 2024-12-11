https://ria.ru/20241211/vsu-1988569554.html

Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ

Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024

Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ

Моральный дух насильно призванных украинских военнослужащих очень низкий, ситуация осложняется большим количеством возникающих у них заболеваний, рассказал... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:44

2024-12-11T11:44

2024-12-11T11:49

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Моральный дух насильно призванных украинских военнослужащих очень низкий, ситуация осложняется большим количеством возникающих у них заболеваний, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Грабына. "Я видел только тех, кто были в учебном центре. Все такие же я, всех поймали. Моральный дух очень низкий, и никто не хочет там ни служить, ни воевать, в принципе, никто не хочет. Отравлений много, с простудой, с воспалением", - сказал Грабына. Он также рассказал, что в Курскую область их привёз военнослужащий с позывным "Мент". Будущий пленный вместе с сослуживцами просили его объяснить, что от них будет требоваться на позициях, так как никто не имел опыта, у всех был "первый выход". Однако "Мент" проигнорировал их просьбы. На позиции, куда привезли военнослужащих, по словам Грабыны, многие сразу начали кричать о том, что ранены, и просить их эвакуировать. Кто-то ушёл самостоятельно под обстрелами, их судьба пленному неизвестна. Сам же он остался и ждал с сослуживцами в "окопчиках", пока российские военнослужащие не подошли к ним вплотную. После этого Грабына сдался.

https://ria.ru/20241113/bolezn-1983414656.html

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курская область, вооруженные силы украины, украина, в мире