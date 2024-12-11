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Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 11.12.2024 (обновлено: 11:49 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vsu-1988569554.html
Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ
Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ
Моральный дух насильно призванных украинских военнослужащих очень низкий, ситуация осложняется большим количеством возникающих у них заболеваний, рассказал... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:44
2024-12-11T11:49
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Моральный дух насильно призванных украинских военнослужащих очень низкий, ситуация осложняется большим количеством возникающих у них заболеваний, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Грабына. "Я видел только тех, кто были в учебном центре. Все такие же я, всех поймали. Моральный дух очень низкий, и никто не хочет там ни служить, ни воевать, в принципе, никто не хочет. Отравлений много, с простудой, с воспалением", - сказал Грабына. Он также рассказал, что в Курскую область их привёз военнослужащий с позывным "Мент". Будущий пленный вместе с сослуживцами просили его объяснить, что от них будет требоваться на позициях, так как никто не имел опыта, у всех был "первый выход". Однако "Мент" проигнорировал их просьбы. На позиции, куда привезли военнослужащих, по словам Грабыны, многие сразу начали кричать о том, что ранены, и просить их эвакуировать. Кто-то ушёл самостоятельно под обстрелами, их судьба пленному неизвестна. Сам же он остался и ждал с сослуживцами в "окопчиках", пока российские военнослужащие не подошли к ним вплотную. После этого Грабына сдался.
https://ria.ru/20241113/bolezn-1983414656.html
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
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курская область, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Пленный пожаловался на отравления, простуды и воспаления в ВСУ

Пленный Грабына: моральный дух насильно призванных украинских военных низкий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Моральный дух насильно призванных украинских военнослужащих очень низкий, ситуация осложняется большим количеством возникающих у них заболеваний, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Грабына.
"Я видел только тех, кто были в учебном центре. Все такие же я, всех поймали. Моральный дух очень низкий, и никто не хочет там ни служить, ни воевать, в принципе, никто не хочет. Отравлений много, с простудой, с воспалением", - сказал Грабына.
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Он также рассказал, что в Курскую область их привёз военнослужащий с позывным "Мент". Будущий пленный вместе с сослуживцами просили его объяснить, что от них будет требоваться на позициях, так как никто не имел опыта, у всех был "первый выход". Однако "Мент" проигнорировал их просьбы.
На позиции, куда привезли военнослужащих, по словам Грабыны, многие сразу начали кричать о том, что ранены, и просить их эвакуировать. Кто-то ушёл самостоятельно под обстрелами, их судьба пленному неизвестна. Сам же он остался и ждал с сослуживцами в "окопчиках", пока российские военнослужащие не подошли к ним вплотную. После этого Грабына сдался.
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