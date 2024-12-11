https://ria.ru/20241211/vstrecha-1988560969.html

Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже

Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже - РИА Новости, 11.12.2024

Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский были осторожны на встрече с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, чтобы тот не... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:47

2024-12-11T10:47

2024-12-11T13:34

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в мире

россия

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эммануэль макрон

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский были осторожны на встрече с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, чтобы тот не чувствовал себя загнанным в угол, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников. "Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол", — говорится в публикации. По данным источников агентства, Макрон воспользовался встречей, чтобы показать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины и что также готова более равномерно разделить бремя обеспечения безопасности с США. Ранее в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

https://ria.ru/20241207/zapad-1987791897.html

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в мире, россия, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский