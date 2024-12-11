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Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 11.12.2024 (обновлено: 13:34 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vstrecha-1988560969.html
Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже
Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже - РИА Новости, 11.12.2024
Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский были осторожны на встрече с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, чтобы тот не... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:47
2024-12-11T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский были осторожны на встрече с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, чтобы тот не чувствовал себя загнанным в угол, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников. "Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол", — говорится в публикации. По данным источников агентства, Макрон воспользовался встречей, чтобы показать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины и что также готова более равномерно разделить бремя обеспечения безопасности с США. Ранее в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
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в мире, россия, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Reuters раскрыло детали встречи Трампа с Макроном и Зеленским в Париже

Reuters: Макрон и Зеленский были осторожны на встрече с Трампом

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский были осторожны на встрече с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом, чтобы тот не чувствовал себя загнанным в угол, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников.
"Макрон и Зеленский были на одной волне во время встречи в Париже, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют Трампа в угол", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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По данным источников агентства, Макрон воспользовался встречей, чтобы показать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины и что также готова более равномерно разделить бремя обеспечения безопасности с США.
Ранее в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияСШАЭммануэль МакронДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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