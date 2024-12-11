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Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург

Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024

Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин заявил, что планы по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург выглядят очень оптимистично, но "брак заключен... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:52

2024-12-11T21:52

2024-12-11T22:12

общество

россия

владимир путин

виталий савельев

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планы по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург выглядят очень оптимистично, но "брак заключен только тогда, когда подпись поставлена".В среду вечером Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев доложил президенту о ходе реализации проекта ВСМ."Все выглядит очень оптимистично", - сказал Путин.Президент также спросил, принято ли решение о предоставлении заемных банковских средств. Савельев ответил, что банки будут финансировать проект, потому что они согласны с предложенными условиями."Одно дело они (банки – ред.) согласны, а другое - решение принято или нет. Девушка и юноша, когда заключают брак, они, значит, говорят, что они хотят это сделать, но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена", - подчеркнул Путин.

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общество, россия, владимир путин, виталий савельев