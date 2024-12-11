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Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
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21:52 11.12.2024 (обновлено: 22:12 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vsm-1988705286.html
Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург
Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин заявил, что планы по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург выглядят очень оптимистично, но "брак заключен... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:52
2024-12-11T22:12
общество
россия
владимир путин
виталий савельев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планы по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург выглядят очень оптимистично, но "брак заключен только тогда, когда подпись поставлена".В среду вечером Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев доложил президенту о ходе реализации проекта ВСМ."Все выглядит очень оптимистично", - сказал Путин.Президент также спросил, принято ли решение о предоставлении заемных банковских средств. Савельев ответил, что банки будут финансировать проект, потому что они согласны с предложенными условиями."Одно дело они (банки – ред.) согласны, а другое - решение принято или нет. Девушка и юноша, когда заключают брак, они, значит, говорят, что они хотят это сделать, но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена", - подчеркнул Путин.
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общество, россия, владимир путин, виталий савельев
Общество, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев
Путин прокомментировал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург

Путин назвал планы по проекту ВСМ Москва — Петербург очень оптимистичными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планы по проекту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург выглядят очень оптимистично, но "брак заключен только тогда, когда подпись поставлена".
В среду вечером Путин проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев доложил президенту о ходе реализации проекта ВСМ.
"Все выглядит очень оптимистично", - сказал Путин.
Президент также спросил, принято ли решение о предоставлении заемных банковских средств. Савельев ответил, что банки будут финансировать проект, потому что они согласны с предложенными условиями.
"Одно дело они (банки – ред.) согласны, а другое - решение принято или нет. Девушка и юноша, когда заключают брак, они, значит, говорят, что они хотят это сделать, но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена", - подчеркнул Путин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинВиталий Савельев
 
 
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