https://ria.ru/20241211/voz-1988541052.html

ВОЗ работает над уменьшением влияния санкций на сферу здравоохранения

ВОЗ работает над уменьшением влияния санкций на сферу здравоохранения - РИА Новости, 11.12.2024

ВОЗ работает над уменьшением влияния санкций на сферу здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "каждый день" работает над уменьшением воздействия санкций на сферу здравоохранения стран, против которых эти меры... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:15

2024-12-11T07:15

2024-12-11T07:15

в мире

белоруссия

воз

майкл райан (воз)

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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) "каждый день" работает над уменьшением воздействия санкций на сферу здравоохранения стран, против которых эти меры введены, ответил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать влияние западных санкций на импорт лекарств в Беларусь. Ранее в январе делегация Белоруссии на сессии исполкома Всемирной организации здравоохранения заявила, что западные санкции вызывают проблемы с поставкой лекарств и медицинского оборудования в республику. "Мы продолжим работать над уменьшением воздействия принудительных мер на системы здравоохранения стран под санкциями. Мы не можем комментировать политический характер этих санкций, потому что это не является частью нашей работы, это решение суверенных государств. Но что мы стремимся сделать, так это обеспечить, чтобы воздействие санкций на гражданское население с медицинской точки зрения было как можно более минимальным. И мы работаем каждый день в этом направлении", - сказал он в ходе брифинга с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU. Райан добавил, что большинство режимов санкций содержат исключения для лекарств, но банки и поставщики все равно не хотят торговать этими продуктами со странами, находящимися под санкциями. "Все немного нервничают по этим вопросам, потому что не хотят, чтобы их бренд ассоциировался с определенными получателями или странами. Но в принципе жизненно важные товары медицинского назначения должны быть освобождены от санкций. Санкции вводятся с целью оказания политического или экономического давления, а не с целью прямого убийства отдельных лиц или гражданских лиц в отдельных странах… Но все же есть вторичные санкции. Поэтому мы постоянно работаем с производителями, банками и другими, чтобы убедиться, что, когда вводятся санкции или меры слишком обширны, их можно было смягчить", - подчеркнул представитель ВОЗ. В августе специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Елена Довгань заявила РИА Новости, что Западные страны чаще всего отказываются признать, что их односторонние санкции оказывают негативное воздействие на население и что они не внедрили никакого процесса контроля. Довгань создала в рамках своего мандата инструмент для мониторинга воздействия этих санкций на права человека. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. В 2022 году власти Белоруссии заявили о возникших сложностях на фоне западных санкций, включая нарушение логистики, в приобретении медоборудования. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу диверсифицировать поставки лекарств в страну в условиях санкций Запада против Минска, чтобы не допустить их недостатка на внутреннем рынке. В ноябре премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика смогла на фоне западных санкций найти альтернативу медоборудованию ушедших с рынка западных поставщиков, заместив их продукцией белорусского, российского и китайского производства.

https://ria.ru/20241210/covid-1988493958.html

https://ria.ru/20241206/virus-1987663964.html

https://ria.ru/20241203/koronavirus-1986998256.html

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в мире, белоруссия, воз, майкл райан (воз)