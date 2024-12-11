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Российские маркетплейсы начали торговать вином - РИА Новости, 11.12.2024
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08:55 11.12.2024 (обновлено: 11:37 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vino-1988545541.html
Российские маркетплейсы начали торговать вином
Российские маркетплейсы начали торговать вином - РИА Новости, 11.12.2024
Российские маркетплейсы начали торговать вином
Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:55
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россия
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общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На онлайн-площадках появилась возможность бронировать алкогольные напитки: на витринах представлены тихие, игристые и крепленые вина. После того как пользователь нажимает кнопку "Забронировать", в корзине появляется специальный раздел "Бронирование товаров". Там нужно подтвердить бронь и выбрать один из пунктов выдачи "Винлаб". РИА Новости направило запрос в пресс-службы маркетплейсов. В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму проект закона об эксперименте по розничной продаже российского вина через сайт "Почты России". Чтобы алкоголь не могли покупать несовершеннолетние, в законопроекте предусматривалась проверка при помощи Единой системы идентификации. Против эксперимента тогда выступили МВД и Минздрав. В свою очередь, Минцифры в начале ноября предложило запустить биометрию для покупки энергетиков, а также подтверждения за рубежом права на пенсию и входа на "Госуслуги". Кроме того, согласно проекту постановления, биометрию предлагается использовать для продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. При этом в министерстве отметили, что эта версия постановления — не финальная, работу сервисов еще будут обсуждать с отраслью и прорабатывать с заинтересованными ведомствами.
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Новости
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россия, госдума рф, почта россии, общество
Россия, Госдума РФ, Почта России, Общество
Российские маркетплейсы начали торговать вином

"Яндекс Маркет" и Ozon стали продавать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб"

© Fotolia / rupbilderБутылки с вином
Бутылки с вином - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Fotolia / rupbilder
Бутылки с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на маркетплейсах "Яндекс Маркет" и Ozon, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На онлайн-площадках появилась возможность бронировать алкогольные напитки: на витринах представлены тихие, игристые и крепленые вина. После того как пользователь нажимает кнопку "Забронировать", в корзине появляется специальный раздел "Бронирование товаров". Там нужно подтвердить бронь и выбрать один из пунктов выдачи "Винлаб".
Сбор винограда - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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4 декабря, 21:25
РИА Новости направило запрос в пресс-службы маркетплейсов.
В апреле 2023 года правительство внесло в Госдуму проект закона об эксперименте по розничной продаже российского вина через сайт "Почты России". Чтобы алкоголь не могли покупать несовершеннолетние, в законопроекте предусматривалась проверка при помощи Единой системы идентификации. Против эксперимента тогда выступили МВД и Минздрав.
В свою очередь, Минцифры в начале ноября предложило запустить биометрию для покупки энергетиков, а также подтверждения за рубежом права на пенсию и входа на "Госуслуги". Кроме того, согласно проекту постановления, биометрию предлагается использовать для продажи алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции. При этом в министерстве отметили, что эта версия постановления — не финальная, работу сервисов еще будут обсуждать с отраслью и прорабатывать с заинтересованными ведомствами.
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