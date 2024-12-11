Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО
Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО не для всей Украины
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBN News, что готов торговаться за гарантии НАТО не для всей территории Украины.
По словам Зеленского, Киев хочет получить приглашение в НАТО, которое будет распространяться на территорию Украины "в ее международно признанных границах". Он добавил, что это не подлежит обсуждению.
Операция "У": Россия не пойдет на сделку
9 декабря, 08:00
"Однако действия альянса... могут быть предметом переговоров, они должны охватывать территорию, которую Украина контролирует и будет контролировать... с пониманием того, что они распространятся на всю территорию", - подчеркнул Зеленский. Он не уточнил, как Киев добьется распространения действия гарантий на другие территории.
Зеленский помимо этого указал на то, что Киев не хочет вовлекать в конфликт военных альянса.
В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
Вчера, 08:00
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников, в том числе из стран НАТО, в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.