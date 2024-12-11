https://ria.ru/20241211/ukraina-1988612786.html

Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО

Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО - РИА Новости, 11.12.2024

Зеленский заявил о готовности торговаться за гарантии НАТО

Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBN News, что готов торговаться за гарантии НАТО не для всей территории Украины. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:56

2024-12-11T14:56

2024-12-11T14:56

специальная военная операция на украине

украина

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владимир зеленский

мария захарова

сергей лавров

нато

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBN News, что готов торговаться за гарантии НАТО не для всей территории Украины. По словам Зеленского, Киев хочет получить приглашение в НАТО, которое будет распространяться на территорию Украины "в ее международно признанных границах". Он добавил, что это не подлежит обсуждению. "Однако действия альянса... могут быть предметом переговоров, они должны охватывать территорию, которую Украина контролирует и будет контролировать... с пониманием того, что они распространятся на всю территорию", - подчеркнул Зеленский. Он не уточнил, как Киев добьется распространения действия гарантий на другие территории. Зеленский помимо этого указал на то, что Киев не хочет вовлекать в конфликт военных альянса. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников, в том числе из стран НАТО, в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

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https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html

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Ольга Фомченкова

украина, киев, россия, владимир зеленский, мария захарова, сергей лавров, нато, в мире