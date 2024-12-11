https://ria.ru/20241211/ukraina-1988589565.html

Экс-депутата Рады обвинили в госизмене

Экс-депутата Рады обвинили в госизмене - РИА Новости, 11.12.2024

Экс-депутата Рады обвинили в госизмене

Уголовное дело заведено на Украине против бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды",... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:59

2024-12-11T13:59

2024-12-11T13:59

в мире

украина

севастополь

россия

вадим колесниченко

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды", сообщили в среду в офисе генпрокурора страны. "Народному депутату Украины IV-VII созывов от "Партии регионов" предъявлено обвинение в государственной измене, разжигании национальной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, экс-депутат в 2014 году выехал в Севастополь, активно выступал в медиа, отрицал украинскую государственность, поддерживал спецоперацию РФ. Имя обвиняемого офис генпрокурора не называет. По информации украинского издания "Лига", речь идет о Вадиме Колесниченко.

https://ria.ru/20241126/ukraina-1985852018.html

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в мире, украина, севастополь, россия, вадим колесниченко, верховная рада украины