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Экс-депутата Рады обвинили в госизмене - РИА Новости, 11.12.2024
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13:59 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988589565.html
Экс-депутата Рады обвинили в госизмене
Экс-депутата Рады обвинили в госизмене - РИА Новости, 11.12.2024
Экс-депутата Рады обвинили в госизмене
Уголовное дело заведено на Украине против бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды",... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:59
2024-12-11T13:59
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды", сообщили в среду в офисе генпрокурора страны. "Народному депутату Украины IV-VII созывов от "Партии регионов" предъявлено обвинение в государственной измене, разжигании национальной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, экс-депутат в 2014 году выехал в Севастополь, активно выступал в медиа, отрицал украинскую государственность, поддерживал спецоперацию РФ. Имя обвиняемого офис генпрокурора не называет. По информации украинского издания "Лига", речь идет о Вадиме Колесниченко.
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в мире, украина, севастополь, россия, вадим колесниченко, верховная рада украины
В мире, Украина, Севастополь, Россия, Вадим Колесниченко, Верховная Рада Украины
Экс-депутата Рады обвинили в госизмене

На Украине экс-депутата Рады Колесниченко обвинили в госизмене

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоЭкс-депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко
Экс-депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Григорий Василенко
Экс-депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против бывшего депутата Верховной рады Вадима Колесниченко по статьям "Госизмена" и "Разжигание национальной вражды", сообщили в среду в офисе генпрокурора страны.
"Народному депутату Украины IV-VII созывов от "Партии регионов" предъявлено обвинение в государственной измене, разжигании национальной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, экс-депутат в 2014 году выехал в Севастополь, активно выступал в медиа, отрицал украинскую государственность, поддерживал спецоперацию РФ. Имя обвиняемого офис генпрокурора не называет. По информации украинского издания "Лига", речь идет о Вадиме Колесниченко.
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
На Украине экс-настоятеля Херсонской епархии УПЦ осудили за госизмену
26 ноября, 18:03
 
В миреУкраинаСевастопольРоссияВадим КолесниченкоВерховная Рада Украины
 
 
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