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Эксперт оценила вероятность размещения на Украине ядерного оружия США - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 11.12.2024 (обновлено: 10:27 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988556356.html
Эксперт оценила вероятность размещения на Украине ядерного оружия США
Эксперт оценила вероятность размещения на Украине ядерного оружия США - РИА Новости, 11.12.2024
Эксперт оценила вероятность размещения на Украине ядерного оружия США
Вероятность того, что на Украине разместят американское ядерное оружие, есть, но она не очень высока, считает преподаватель кафедры американских исследований... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:20
2024-12-11T10:27
специальная военная операция на украине
сша
украина
европа
джо байден
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вероятность того, что на Украине разместят американское ядерное оружие, есть, но она не очень высока, считает преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений, кандидат политических наук Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская. Ранее американское издание National Interest написало, что Запад может позволить разместить на Украине ядерное оружие, в частности, атомные бомбы B61, на фоне испытания Россией одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник". "Это, конечно, высокий уровень эскалации в отношении конфликта, если такое решение будет принято, которое на самом деле все ближе подтолкнет РФ и США к конфликтным приготовлениям. Технически что-то можно переместить из Европы - тактическое ядерное оружие, которое там располагается. Но все-таки, как мне представляется, ответственность за подобного рода шаг очень высокая... Наверное, какая-то вероятность есть принятия такого решения, но она не настолько высока", - сказала эксперт РИА Новости, комментируя публикацию. По ее словам, не совсем понятно, в какой степени уходящая администрация Джо Байдена может быть готова такой шаг предпринять, тем более что, по ее мнению, республиканцы говорят о том, что нельзя далее подниматься по эскалационной лестнице в сторону ядерной войны. Эксперт считает, что подобное мнение издания могло заключаться в том, чтобы Украину подтянули в плане предоставления гарантий безопасности до уровня стран НАТО, но при этом все договорные обязательства, которые предусмотрены Североатлантическим договором, распространяться на страну не будут. Она напомнила, что бомбы B61 являются тактическим ядерным оружием и размещены в ряде страны Европы, контроль над ним, добавила аналитик, по американскому законодательству, должен осуществляться гражданами США, вопрос о размещении оружия находится в ответственности США.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html
https://ria.ru/20241125/zapad-1985449118.html
сша
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сша, украина, европа, джо байден, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Европа, Джо Байден, НАТО, В мире
Эксперт оценила вероятность размещения на Украине ядерного оружия США

Политолог Богуславская: размещение на Украине ядерного оружия США маловероятно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вероятность того, что на Украине разместят американское ядерное оружие, есть, но она не очень высока, считает преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений, кандидат политических наук Санкт-Петербургского государственного университета Юлия Богуславская.
Ранее американское издание National Interest написало, что Запад может позволить разместить на Украине ядерное оружие, в частности, атомные бомбы B61, на фоне испытания Россией одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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"Это, конечно, высокий уровень эскалации в отношении конфликта, если такое решение будет принято, которое на самом деле все ближе подтолкнет РФ и США к конфликтным приготовлениям. Технически что-то можно переместить из Европы - тактическое ядерное оружие, которое там располагается. Но все-таки, как мне представляется, ответственность за подобного рода шаг очень высокая... Наверное, какая-то вероятность есть принятия такого решения, но она не настолько высока", - сказала эксперт РИА Новости, комментируя публикацию.
По ее словам, не совсем понятно, в какой степени уходящая администрация Джо Байдена может быть готова такой шаг предпринять, тем более что, по ее мнению, республиканцы говорят о том, что нельзя далее подниматься по эскалационной лестнице в сторону ядерной войны.
Эксперт считает, что подобное мнение издания могло заключаться в том, чтобы Украину подтянули в плане предоставления гарантий безопасности до уровня стран НАТО, но при этом все договорные обязательства, которые предусмотрены Североатлантическим договором, распространяться на страну не будут. Она напомнила, что бомбы B61 являются тактическим ядерным оружием и размещены в ряде страны Европы, контроль над ним, добавила аналитик, по американскому законодательству, должен осуществляться гражданами США, вопрос о размещении оружия находится в ответственности США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаЕвропаДжо БайденНАТОВ мире
 
 
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