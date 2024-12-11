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"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544993.html
"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева
"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева - РИА Новости, 11.12.2024
"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева
Киевские власти хотят спровоцировать ядерный конфликт, заявил содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:37
2024-12-11T08:37
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киевские власти хотят спровоцировать ядерный конфликт, заявил содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман в беседе с "Lenta.ru"."На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США", — считает он.Как отметил аналитик, Киев понимает, что появление на Украине ядерного оружия воспринимается Москвой как красная линия."И это ровно то, на что рассчитывают украинские власти", — убежден Фриман.Политолог назвал ситуацию на Украине очень опасной и выразил надежду, что дело не дойдет до ядерной эскалации, так как в нее могут быть втянуты все, а этого, отметил он, никто не хочет.Американское издание National Interest ранее опубликовало материал, в котором говорилось, что США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник".Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241211/nato-1988544165.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, США, Владимир Зеленский
"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева

Фриман: Киев хочет спровоцировать ядерный инцидент на Украине и втянуть США

© Mark WrightЗапуск баллистической ракеты США
Запуск баллистической ракеты США - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Mark Wright
Запуск баллистической ракеты США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киевские власти хотят спровоцировать ядерный конфликт, заявил содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман в беседе с "Lenta.ru".
"На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США", — считает он.
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Как отметил аналитик, Киев понимает, что появление на Украине ядерного оружия воспринимается Москвой как красная линия.
«
"И это ровно то, на что рассчитывают украинские власти", — убежден Фриман.
Политолог назвал ситуацию на Украине очень опасной и выразил надежду, что дело не дойдет до ядерной эскалации, так как в нее могут быть втянуты все, а этого, отметил он, никто не хочет.
Американское издание National Interest ранее опубликовало материал, в котором говорилось, что США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник".
Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинСШАВладимир Зеленский
 
 
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