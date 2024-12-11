"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева
Фриман: Киев хочет спровоцировать ядерный инцидент на Украине и втянуть США
Запуск баллистической ракеты США. Архивное фото
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"На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США", — считает он.
Как отметил аналитик, Киев понимает, что появление на Украине ядерного оружия воспринимается Москвой как красная линия.
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"И это ровно то, на что рассчитывают украинские власти", — убежден Фриман.
Политолог назвал ситуацию на Украине очень опасной и выразил надежду, что дело не дойдет до ядерной эскалации, так как в нее могут быть втянуты все, а этого, отметил он, никто не хочет.
Американское издание National Interest ранее опубликовало материал, в котором говорилось, что США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник".
Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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