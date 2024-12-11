https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544993.html

"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева

"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева - РИА Новости, 11.12.2024

"Ядерная эскалация": на Западе забили тревогу из-за планов Киева

Киевские власти хотят спровоцировать ядерный конфликт, заявил содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:37

2024-12-11T08:37

2024-12-11T08:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

владимир путин

сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155029/64/1550296487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebf876721ea6285b36d5bb087daaaa07.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киевские власти хотят спровоцировать ядерный конфликт, заявил содиректор Института по изучению геополитической экономии Университета Манитобы в Канаде Алан Фриман в беседе с "Lenta.ru"."На Украине хотят создать инцидент, который приведет к ядерной эскалации, чтобы задействовать мощь США", — считает он.Как отметил аналитик, Киев понимает, что появление на Украине ядерного оружия воспринимается Москвой как красная линия."И это ровно то, на что рассчитывают украинские власти", — убежден Фриман.Политолог назвал ситуацию на Украине очень опасной и выразил надежду, что дело не дойдет до ядерной эскалации, так как в нее могут быть втянуты все, а этого, отметил он, никто не хочет.Американское издание National Interest ранее опубликовало материал, в котором говорилось, что США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник".Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241211/nato-1988544165.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

украина

россия

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир путин, сша, владимир зеленский