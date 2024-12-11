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В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник" - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:20 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544048.html
В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник"
В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник" - РИА Новости, 11.12.2024
В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник"
США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник", пишет National Interest. "Идея о том, что... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:20
2024-12-11T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сша
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник", пишет National Interest. "Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять", — говорится в публикации. Издание добавляет, что альтернативой Украине может стать Польша, поскольку она полноправный член альянса и имеет право участвовать в программе обмена таким оружием. Вместе с тем, такой шаг еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта, пишет NI. Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988466328.html
https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html
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в мире, украина, нато, польша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Польша, США
В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник"

NI: США могут разместить ядерные бомбы B-61 на Украине из-за "Орешника"

© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B-61
Ядерные бомбы B-61 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Ядерные бомбы B-61 . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник", пишет National Interest.

"Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять", — говорится в публикации.
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Издание добавляет, что альтернативой Украине может стать Польша, поскольку она полноправный член альянса и имеет право участвовать в программе обмена таким оружием. Вместе с тем, такой шаг еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта, пишет NI.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОПольшаСША
 
 
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