В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник"
NI: США могут разместить ядерные бомбы B-61 на Украине из-за "Орешника"
Ядерные бомбы B-61 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник", пишет National Interest.
"Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять", — говорится в публикации.
"Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять", — говорится в публикации.
Издание добавляет, что альтернативой Украине может стать Польша, поскольку она полноправный член альянса и имеет право участвовать в программе обмена таким оружием. Вместе с тем, такой шаг еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта, пишет NI.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.