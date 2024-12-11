https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544048.html

В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник"

В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник" - РИА Новости, 11.12.2024

В США раскрыли, каким может быть ответ Вашингтона на российский "Орешник"

США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник", пишет National Interest. "Идея о том, что... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:20

2024-12-11T08:20

2024-12-11T08:20

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. США могут разместить ядерные бомбы B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник", пишет National Interest. "Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять", — говорится в публикации. Издание добавляет, что альтернативой Украине может стать Польша, поскольку она полноправный член альянса и имеет право участвовать в программе обмена таким оружием. Вместе с тем, такой шаг еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает маловероятным любой шанс мирного урегулирования конфликта, пишет NI. Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241210/oreshnik-1988466328.html

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986203872.html

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