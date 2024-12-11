https://ria.ru/20241211/ukraina-1988538813.html

"Выгоните из страны". В Раде обратились со срочной просьбой к России и США

"Выгоните из страны". В Раде обратились со срочной просьбой к России и США - РИА Новости, 11.12.2024

"Выгоните из страны". В Раде обратились со срочной просьбой к России и США

Депутат Рады Артем Дмитрук в интервью агентству Белта, опубликованном на YouTube, предложил России, США и Белоруссии самим решить дальнейшую судьбу Украины. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T06:12

2024-12-11T06:12

2024-12-11T07:32

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Депутат Рады Артем Дмитрук в интервью агентству Белта, опубликованном на YouTube, предложил России, США и Белоруссии самим решить дальнейшую судьбу Украины."Мы слабые, да, мы признаемся. Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, <...> суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <...> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов", — обратился нардеп.По его словам России, США и Белоруссии для начала необходимо определить временное правительство, которое впоследствии назначит выборы под совместным контролем комиссий этих трех стран.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241211/tramp-1988528195.html

https://ria.ru/20241211/zelenskiy-1988526385.html

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в мире, украина, россия, сша, белоруссия