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Босния и Герцеговина официально не поставляет оружие Киеву, заявил посол - РИА Новости, 11.12.2024
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03:33 11.12.2024 (обновлено: 03:36 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988530322.html
Босния и Герцеговина официально не поставляет оружие Киеву, заявил посол
Босния и Герцеговина официально не поставляет оружие Киеву, заявил посол - РИА Новости, 11.12.2024
Босния и Герцеговина официально не поставляет оружие Киеву, заявил посол
Босния и Герцеговина (БиГ) официально не поставляет оружие Киеву, но есть нелегальные поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:33
2024-12-11T03:36
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Босния и Герцеговина (БиГ) официально не поставляет оружие Киеву, но есть нелегальные поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.Глава российского диппредставительства напомнил, что есть решение президиума БиГ о запрете поставок вооружения Украине и постановление Народной скупщины Республики Сербской (НСРС) о военном нейтралитете энтитета - части страны."Руководство РС и ее представители в общебоснийских институтах очень ответственно относятся к вопросам поставок продукции военного назначения (ПВН) из БиГ. Прямые продажи вооружения киевскому режиму сделали бы БиГ соучастником антироссийской коалиции, подорвали бы дружественный характер двусторонних отношений. Поэтому, насколько мы можем судить, какие-либо официальные поставки Киеву из БиГ в этой связи невозможны и не реализуются", - отметил Игорь Калабухов.По его словам, с другой стороны, "имели место случаи попадания нелегальными путями в руки украинских боевиков ПВН боснийского происхождения", вопреки контрактным обязательствам стран-импортеров как конечных потребителей не передавать это оружие третьим государствам."Общеизвестны усилия Вашингтона через различные "серые схемы" аккумулировать вооружения, имеющиеся и производимые в странах Восточной Европы, для их поставок Киеву. Самым пристальным образом следим за этими процессами, фиксируем все соответствующие заявления официальных лиц в БиГ и предпринимаем необходимые ответные действия", - подчеркнул посол России.
https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html
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в мире, киев, босния и герцеговина, россия
В мире, Киев, Босния и Герцеговина, Россия
Босния и Герцеговина официально не поставляет оружие Киеву, заявил посол

Российский посол рассказал о нелегальных поставках из БиГ оружия Киеву

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Босния и Герцеговина (БиГ) официально не поставляет оружие Киеву, но есть нелегальные поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.
Глава российского диппредставительства напомнил, что есть решение президиума БиГ о запрете поставок вооружения Украине и постановление Народной скупщины Республики Сербской (НСРС) о военном нейтралитете энтитета - части страны.
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"Руководство РС и ее представители в общебоснийских институтах очень ответственно относятся к вопросам поставок продукции военного назначения (ПВН) из БиГ. Прямые продажи вооружения киевскому режиму сделали бы БиГ соучастником антироссийской коалиции, подорвали бы дружественный характер двусторонних отношений. Поэтому, насколько мы можем судить, какие-либо официальные поставки Киеву из БиГ в этой связи невозможны и не реализуются", - отметил Игорь Калабухов.
По его словам, с другой стороны, "имели место случаи попадания нелегальными путями в руки украинских боевиков ПВН боснийского происхождения", вопреки контрактным обязательствам стран-импортеров как конечных потребителей не передавать это оружие третьим государствам.
"Общеизвестны усилия Вашингтона через различные "серые схемы" аккумулировать вооружения, имеющиеся и производимые в странах Восточной Европы, для их поставок Киеву. Самым пристальным образом следим за этими процессами, фиксируем все соответствующие заявления официальных лиц в БиГ и предпринимаем необходимые ответные действия", - подчеркнул посол России.
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