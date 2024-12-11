https://ria.ru/20241211/ukraina-1988526882.html

Зеленский расстроил администрацию Байдена, пишет Telegraph

Зеленский расстроил администрацию Байдена, пишет Telegraph - РИА Новости, 11.12.2024

Зеленский расстроил администрацию Байдена, пишет Telegraph

Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан Украины возраста от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США Джо Байдена, отмечает... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T02:18

2024-12-11T02:18

2024-12-11T02:50

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан Украины возраста от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США Джо Байдена, отмечает газета Telegraph. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. Автор статьи отмечает, что за время конфликта на Украине между Зеленским и Байденом были разные конфликты. Однако вопрос по мобилизации может положить им всем конец. По словам автора, последнее заявление администрации Байдена о том, что Запад предоставит экипировку в случае мобилизации Киевом украинцев до 25 лет, "было слишком для Зеленского". В статье Telegraph цитируется заявление Зеленского, сделанное в соцсети X 10 декабря. В нем он указал, что главным приоритетом в конфликте на Украине должно быть "предоставление ракет, а не возраст мобилизации". "Когда представитель Госдепартамента заявил, что США готовы вооружить и обучить новые бригады, это оказалось слишком для Зеленского. ...Зеленский счел необходимым ответить публично (в соцсети X - ред.), нанеся прощальный удар, направленный непосредственно на Байдена, который все еще остается самым могущественным лидером мира еще 42 дня", - отмечает автор издания, ссылаясь на заявление Зеленского в соцсети X. По словам автора издания, некоторые западные эксперты считают, что мобилизация украинцев от 18 до 25 лет может поменять ситуацию на фронте. В газете отмечается, что данная возрастная группа составляет менее десяти процентов от населения Украины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988311272.html

https://ria.ru/20241128/vozmutilis-1986336693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, энтони блинкен, вооруженные силы украины, государственный департамент сша