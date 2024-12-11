Риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, заявил Фидан
Глава МИД Турции Фидан допустил ядерную эскалацию конфликта на Украине
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, Анкара продолжит усилия по дипломатическому урегулированию конфликта в 2025 году.
"Бесспорно, что война может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия. Вы помните, что я обращал внимание на эту опасность в своих предыдущих выступлениях здесь. К сожалению, мало-помалу мы видим, что эти две опасности постепенно прогрессируют… Мы продолжим наши инициативы по воссоединению политических заключенных, военнопленных и гражданских лиц, особенно крымских татар, с их семьями. В 2025 году мы продолжим наши усилия по скорейшему прекращению войны в Украине, которая идет уже четвертый год, путем переговоров", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая на генеральной ассамблее великого национального собрания (парламента) Турции в рамках слушаний по бюджету на 2025 год.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.