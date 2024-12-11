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Риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, заявил Фидан - РИА Новости, 11.12.2024
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00:00 11.12.2024 (обновлено: 01:53 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988520406.html
Риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, заявил Фидан
Риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, заявил Фидан - РИА Новости, 11.12.2024
Риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, Анкара продолжит усилия по дипломатическому урегулированию... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:00
2024-12-11T01:53
в мире
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хакан фидан
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АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, Анкара продолжит усилия по дипломатическому урегулированию конфликта в 2025 году. "Бесспорно, что война может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия. Вы помните, что я обращал внимание на эту опасность в своих предыдущих выступлениях здесь. К сожалению, мало-помалу мы видим, что эти две опасности постепенно прогрессируют… Мы продолжим наши инициативы по воссоединению политических заключенных, военнопленных и гражданских лиц, особенно крымских татар, с их семьями. В 2025 году мы продолжим наши усилия по скорейшему прекращению войны в Украине, которая идет уже четвертый год, путем переговоров", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая на генеральной ассамблее великого национального собрания (парламента) Турции в рамках слушаний по бюджету на 2025 год. Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
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в мире, турция, украина, россия, хакан фидан, владимир путин
В мире, Турция, Украина, Россия, Хакан Фидан, Владимир Путин
Риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, заявил Фидан

Глава МИД Турции Фидан допустил ядерную эскалацию конфликта на Украине

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 10 дек – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился, Анкара продолжит усилия по дипломатическому урегулированию конфликта в 2025 году.
"Бесспорно, что война может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия. Вы помните, что я обращал внимание на эту опасность в своих предыдущих выступлениях здесь. К сожалению, мало-помалу мы видим, что эти две опасности постепенно прогрессируют… Мы продолжим наши инициативы по воссоединению политических заключенных, военнопленных и гражданских лиц, особенно крымских татар, с их семьями. В 2025 году мы продолжим наши усилия по скорейшему прекращению войны в Украине, которая идет уже четвертый год, путем переговоров", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства, выступая на генеральной ассамблее великого национального собрания (парламента) Турции в рамках слушаний по бюджету на 2025 год.
Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной России
19 ноября, 20:24
 
В миреТурцияУкраинаРоссияХакан ФиданВладимир Путин
 
 
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