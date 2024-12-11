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Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже - РИА Новости, 11.12.2024
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08:00 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже - РИА Новости, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
Судя по последним телодвижениям западных хозяев киевского режима, проект "Украина — анти-Россия" окончательно закрывается, но кураторы Зеленского хотят уйти... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:00
2024-12-11T08:00
аналитика
украина
спецоперация
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988441978_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_c8c72ba2a47cd74a4057004dccbae9f5.jpg
Судя по последним телодвижениям западных хозяев киевского режима, проект "Украина — анти-Россия" окончательно закрывается, но кураторы Зеленского хотят уйти красиво и напоследок убить как можно больше украинцев и русских, потому что им не нужны ни первые, ни вторые.На фоне ускорения темпов наступления российской армии почти по всему фронту и острой нехватки личного состава у ВСУ официальные лица из Вашингтона и Брюсселя отбросили пеньюар голого короля и прямым текстом поставили Киеву условие продолжения поддержки: бросайте на фронт всех, кто остался.В конце ноября спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально сообщил, что "Соединенные Штаты готовы расширить программу подготовки (и обеспечения) ВСУ, если Киев решит вопрос с недостатком живой силы".Через неделю глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя понижение призывного возраста на Украине, заявил еще более откровенно: "Мобилизация. Это критично, потому что даже с деньгами, даже с оружием на фронте должны быть люди. Украине нужно принять тяжелые решения, но эти решения необходимы". В интервью Reuters он отметил, что США и их союзники "оказывают на Украину давление по понижению призывного возраста до 18 лет".С ним согласился генсек НАТО Мак Рютте: "Надо сделать все, чтобы на Украине все еще оставались люди, чтобы они прошли подготовку, чтобы больше людей попало на фронт".Вчера окончательно зафиксировал официальную позицию "друзей" Украины спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, который четко дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать тренировать и вооружать украинскую армию, если власти снизят мобилизационный возраст: "Мы сказали четко и определенно: если они (Киев) обеспечат дополнительные ресурсы для продолжения войны, мы с союзниками будем готовы эти силы экипировать и обеспечить".Просроченный президент Зеленский оказался между двух огней: своих хозяев он ослушаться не может, а крайне непопулярная на Украине идея о призыве на фронт подростков точно будет означать его политический (а возможно, и физический) конец. Соответственно, сейчас он юлит и извивается, чтобы дотянуть до момента, когда в Белом доме окажется Трамп и своей волшебной палочкой спасет Украину и лично Зеленского.Но его отчаянным мечтам, скорее всего, сбыться не суждено.Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил точку в тлеющих дискуссиях о заморозке: "СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом. Эти цели могут быть достигнуты как итог СВО или как итог переговоров. Пока никаких переговорных процессов нет, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается до победного конца". Иными словами, у России нет никаких мотивов и причин останавливать наступление либо до военного поражения киевской хунты, либо до ее полной капитуляции — и какие бы то ни было ультиматумы или пряники со стороны Трампа не будут иметь никакого значения.И тут нет никакого бахвальства, шапкозакидательства и головокружения от успехов: наша победа предопределена совершенно по объективным причинам.Другой вопрос — когда и как произойдет коллапс остатков Украины. Несмотря на то что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои, а с Запада поступают все новые финансовые транши и потоки оружия и боеприпасов, есть совершенно ненулевая вероятность, что конец нынешней Украины будет внезапным, быстрым и жестоким — как в Сирии, только с более мрачными для Киева последствиями.По консолидированному мнению международных военных и политических экспертов, стремительный крах власти Асада был связан с полной утратой воли населения (и армии) к сопротивлению. Судя по картинкам, которые радостно демонстрируют "прогрессивные джихадисты", у сирийской армии было все: и боеприпасы, и техника, и огромное количество оружия. Но все это не имеет смысла, если никто не верит в победу и не хочет воевать.В начале этого месяца украинская социологическая служба Vox Ukraine опубликовала крайне интересный доклад, посвященный социологическому исследованию среди молодых украинцев от 18 до 28 лет. Его результаты говорят сами за себя:Согласно западным источникам, количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет на Украине не превышает 300 тысяч человек. Даже если под ружье будет поставлен каждый второй (что маловероятно), на фронт могут попасть от силы 150 тысяч, что согласуется с озвученными планами Киева дополнительно призвать 160 тысяч новых солдат. И тогда рано или поздно настанет момент, когда по всей линии фронта вместо уничтоженных "стариков" (сейчас средний возраст солдат ВСУ — 50 лет) окажутся молодые люди, которые полностью деморализованы и не верят в будущее киевского режима, и трещащая по швам украинская армия может начать рассыпаться в пыль прямо на глазах.Тотальную деградацию ВСУ уже открыто признают на Западе, а вчера глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что "стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала".В отличие от Сирии, где коллапс армии и власти произошел с минимальными жертвами (по меркам войны), что оставляет шанс на гарантированное и достаточно быстрое восстановление популяции, неминуемый крах армии и государства на Украине при затягивании Западом конфликта в итоге приведет к тому, что понятие "украинская нация" останется только в исторических книгах.Президент России Владимир Путин недавно сказал, что нелегитимные киевские власти "не имеют права толкать людей на смерть и гнать их в бой" и что "приказы эти являются преступными".Разделят новые обитатели Белого дома эту позицию или бросят остатки населения Украины в топку войны ради достижения своих корыстных целей — покажет время. А оно на нашей стороне.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988495639.html
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988431187.html
https://ria.ru/20241210/peskov-1988358127.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, украина, спецоперация, сирия
Аналитика, Украина, Спецоперация, Сирия

Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Судя по последним телодвижениям западных хозяев киевского режима, проект "Украина — анти-Россия" окончательно закрывается, но кураторы Зеленского хотят уйти красиво и напоследок убить как можно больше украинцев и русских, потому что им не нужны ни первые, ни вторые.
На фоне ускорения темпов наступления российской армии почти по всему фронту и острой нехватки личного состава у ВСУ официальные лица из Вашингтона и Брюсселя отбросили пеньюар голого короля и прямым текстом поставили Киеву условие продолжения поддержки: бросайте на фронт всех, кто остался.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
GT: политикам в США все равно, сколько людей погибнет на Украине
Вчера, 19:33
В конце ноября спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби официально сообщил, что "Соединенные Штаты готовы расширить программу подготовки (и обеспечения) ВСУ, если Киев решит вопрос с недостатком живой силы".
Через неделю глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен, комментируя понижение призывного возраста на Украине, заявил еще более откровенно: "Мобилизация. Это критично, потому что даже с деньгами, даже с оружием на фронте должны быть люди. Украине нужно принять тяжелые решения, но эти решения необходимы". В интервью Reuters он отметил, что США и их союзники "оказывают на Украину давление по понижению призывного возраста до 18 лет".
С ним согласился генсек НАТО Мак Рютте: "Надо сделать все, чтобы на Украине все еще оставались люди, чтобы они прошли подготовку, чтобы больше людей попало на фронт".
Вчера окончательно зафиксировал официальную позицию "друзей" Украины спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, который четко дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать тренировать и вооружать украинскую армию, если власти снизят мобилизационный возраст: "Мы сказали четко и определенно: если они (Киев) обеспечат дополнительные ресурсы для продолжения войны, мы с союзниками будем готовы эти силы экипировать и обеспечить".
Просроченный президент Зеленский оказался между двух огней: своих хозяев он ослушаться не может, а крайне непопулярная на Украине идея о призыве на фронт подростков точно будет означать его политический (а возможно, и физический) конец. Соответственно, сейчас он юлит и извивается, чтобы дотянуть до момента, когда в Белом доме окажется Трамп и своей волшебной палочкой спасет Украину и лично Зеленского.
Но его отчаянным мечтам, скорее всего, сбыться не суждено.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил точку в тлеющих дискуссиях о заморозке: "СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом. Эти цели могут быть достигнуты как итог СВО или как итог переговоров. Пока никаких переговорных процессов нет, украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается до победного конца". Иными словами, у России нет никаких мотивов и причин останавливать наступление либо до военного поражения киевской хунты, либо до ее полной капитуляции — и какие бы то ни было ультиматумы или пряники со стороны Трампа не будут иметь никакого значения.
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться зимой, уверен Туск
Вчера, 16:08
И тут нет никакого бахвальства, шапкозакидательства и головокружения от успехов: наша победа предопределена совершенно по объективным причинам.
Другой вопрос — когда и как произойдет коллапс остатков Украины. Несмотря на то что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои, а с Запада поступают все новые финансовые транши и потоки оружия и боеприпасов, есть совершенно ненулевая вероятность, что конец нынешней Украины будет внезапным, быстрым и жестоким — как в Сирии, только с более мрачными для Киева последствиями.
По консолидированному мнению международных военных и политических экспертов, стремительный крах власти Асада был связан с полной утратой воли населения (и армии) к сопротивлению. Судя по картинкам, которые радостно демонстрируют "прогрессивные джихадисты", у сирийской армии было все: и боеприпасы, и техника, и огромное количество оружия. Но все это не имеет смысла, если никто не верит в победу и не хочет воевать.
В начале этого месяца украинская социологическая служба Vox Ukraine опубликовала крайне интересный доклад, посвященный социологическому исследованию среди молодых украинцев от 18 до 28 лет. Его результаты говорят сами за себя:
  • 73% опрошенных не считают, что на Украине есть демократия;
  • 87,3% респондентов убеждены, что Украина погружена в коррупцию, а 88,8% не верят, что власти с ней борются;
  • 78% молодых людей полагают, что на Украине экономический кризис;
  • почти 80% убеждены, что власти Украины не могут решить насущные проблемы;
  • 71% опрошенных тотально не доверяет своим согражданам.
Согласно западным источникам, количество мужчин в возрасте от 18 до 25 лет на Украине не превышает 300 тысяч человек. Даже если под ружье будет поставлен каждый второй (что маловероятно), на фронт могут попасть от силы 150 тысяч, что согласуется с озвученными планами Киева дополнительно призвать 160 тысяч новых солдат. И тогда рано или поздно настанет момент, когда по всей линии фронта вместо уничтоженных "стариков" (сейчас средний возраст солдат ВСУ — 50 лет) окажутся молодые люди, которые полностью деморализованы и не верят в будущее киевского режима, и трещащая по швам украинская армия может начать рассыпаться в пыль прямо на глазах.
Тотальную деградацию ВСУ уже открыто признают на Западе, а вчера глава СВР России Сергей Нарышкин заявил, что "стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала".
В отличие от Сирии, где коллапс армии и власти произошел с минимальными жертвами (по меркам войны), что оставляет шанс на гарантированное и достаточно быстрое восстановление популяции, неминуемый крах армии и государства на Украине при затягивании Западом конфликта в итоге приведет к тому, что понятие "украинская нация" останется только в исторических книгах.
Президент России Владимир Путин недавно сказал, что нелегитимные киевские власти "не имеют права толкать людей на смерть и гнать их в бой" и что "приказы эти являются преступными".
Разделят новые обитатели Белого дома эту позицию или бросят остатки населения Украины в топку войны ради достижения своих корыстных целей — покажет время. А оно на нашей стороне.
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
СВО на Украине продолжается до победного конца, заявили в Кремле
Вчера, 12:25
 
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