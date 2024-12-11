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"В ближайшие дни". В США ожидают нового удара "Орешником" - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:39 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/udar-1988683186.html
"В ближайшие дни". В США ожидают нового удара "Орешником"
"В ближайшие дни". В США ожидают нового удара "Орешником" - РИА Новости, 11.12.2024
"В ближайшие дни". В США ожидают нового удара "Орешником"
В США допускают ответный запуск ракеты "Орешник" ВС России после атаки на аэродром в Таганроге, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного американского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:39
2024-12-11T19:39
специальная военная операция на украине
россия
таганрог
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В США допускают ответный запуск ракеты "Орешник" ВС России после атаки на аэродром в Таганроге, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника."В ближайшие дни Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине", — говорится в материале.Украинские войска в среду атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких подобных систем, они не имеют аналогов в мире, а при групповом применении удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта установка не является.
https://ria.ru/20241129/raketa-1985091076.html
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россия, таганрог, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Таганрог, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
"В ближайшие дни". В США ожидают нового удара "Орешником"

Bloomberg: в США допускают новый запуск "Орешника" по целям на Украине

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В США допускают ответный запуск ракеты "Орешник" ВС России после атаки на аэродром в Таганроге, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"В ближайшие дни Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине", — говорится в материале.
Новейшая российская ракета Орешник
Вчера, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
Украинские войска в среду атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.
Российские войска 21 ноября нанесли удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику.
Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших российских систем средней дальности "Орешник" с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Этот запуск стал ответом на атаки ВСУ на объекты в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент подчеркнул, что в России проходят испытания нескольких подобных систем, они не имеют аналогов в мире, а при групповом применении удар "Орешником" сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта установка не является.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТаганрогВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ миреРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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