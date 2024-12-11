https://ria.ru/20241211/tula-1988605265.html
Форум "Инженеры будущего - 2025" пройдет в Тульской области
Форум "Инженеры будущего - 2025" пройдет в Тульской области - РИА Новости, 11.12.2024
Форум "Инженеры будущего - 2025" пройдет в Тульской области
В 2025 году в Тульской области пройдет Международный молодежный промышленный форум для молодых инженеров и специалистов машиностроительной направленности,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:29
2024-12-11T14:29
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В 2025 году в Тульской области пройдет Международный молодежный промышленный форум для молодых инженеров и специалистов машиностроительной направленности, студентов и аспирантов технических вузов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Организаторы форума - Союз машиностроителей России, "Лига содействия оборонным предприятиям", правительство Тульской области, госкорпорация "Ростех", Федеральное агентство по делам молодежи. 10 октября на заседании Бюро союза и лиги губернатор Дмитрий Миляев выступил в числе представителей субъектов РФ, вышедших в заключительный этап отбора претендентов на статус соорганизатора форума. Выбор пал на Тульскую область. Президент "Лиги содействия оборонным предприятиям", глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил, что площадка для проведения молодежного форума была создана благодаря усилиям вице-президента СоюзМаш Алексея Дюмина, который на протяжении многих лет активно работает над развитием кадрового потенциала отечественного машиностроения, особенно в оборонно-промышленном комплексе. "Тульская область будет рада вновь принимать участников и гостей форума "Инженеры будущего". В нашем регионе есть все необходимое для проведения научных исследований, реализации перспективных проектов и внедрения их в производство. Форум "Инженеры будущего" из года в год помогает решать стратегические задачи развития отечественной промышленности, способствует укреплению технологического суверенитета страны. А в 2025 году нас ждут нововведения, одним из которых станет появление лагеря "Звездный", где соберутся дети со всей страны. Они смогут расширить свои знания и навыки в промышленной сфере, а наставниками в лагере станут выпускники и участники форума", - цитирует пресс-служба Миляева. За 12 лет проведения участниками "Инженеров будущего" стали уже более 18 тысяч молодых специалистов, ученых, студентов. Даты проведения XIII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего - 2025" будут определены на ближайшем заседании организационного комитета.
https://ria.ru/20241210/aktsiya-1988508031.html
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тульская область, россия, дмитрий миляев, владимир гутенев, алексей дюмин, ростех, госдума рф
Тульская область, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Владимир Гутенев, Алексей Дюмин, Ростех, Госдума РФ
Форум "Инженеры будущего - 2025" пройдет в Тульской области
В Тульской области в 2025 году пройдет форум "Инженеры будущего"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В 2025 году в Тульской области пройдет Международный молодежный промышленный форум для молодых инженеров и специалистов машиностроительной направленности, студентов и аспирантов технических вузов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Организаторы форума - Союз машиностроителей России
, "Лига содействия оборонным предприятиям", правительство Тульской области
, госкорпорация "Ростех
", Федеральное агентство по делам молодежи.
10 октября на заседании Бюро союза и лиги губернатор Дмитрий Миляев
выступил в числе представителей субъектов РФ, вышедших в заключительный этап отбора претендентов на статус соорганизатора форума. Выбор пал на Тульскую область. Президент "Лиги содействия оборонным предприятиям", глава комитета Госдумы
по промышленности и торговле Владимир Гутенев
отметил, что площадка для проведения молодежного форума была создана благодаря усилиям вице-президента СоюзМаш Алексея Дюмина
, который на протяжении многих лет активно работает над развитием кадрового потенциала отечественного машиностроения, особенно в оборонно-промышленном комплексе.
"Тульская область будет рада вновь принимать участников и гостей форума "Инженеры будущего". В нашем регионе есть все необходимое для проведения научных исследований, реализации перспективных проектов и внедрения их в производство. Форум "Инженеры будущего" из года в год помогает решать стратегические задачи развития отечественной промышленности, способствует укреплению технологического суверенитета страны. А в 2025 году нас ждут нововведения, одним из которых станет появление лагеря "Звездный", где соберутся дети со всей страны. Они смогут расширить свои знания и навыки в промышленной сфере, а наставниками в лагере станут выпускники и участники форума", - цитирует пресс-служба Миляева.
За 12 лет проведения участниками "Инженеров будущего" стали уже более 18 тысяч молодых специалистов, ученых, студентов.
Даты проведения XIII Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего - 2025" будут определены на ближайшем заседании организационного комитета.