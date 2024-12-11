https://ria.ru/20241211/tramp-1988709909.html

Трамп заявил об угрозах невинным американцам при покинувшем пост главе ФБР

Трамп заявил об угрозах невинным американцам при покинувшем пост главе ФБР - РИА Новости, 11.12.2024

Трамп заявил об угрозах невинным американцам при покинувшем пост главе ФБР

Федеральное бюро расследования за время работы ушедшего в отставку главы ведомства Кристофера Рэя использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T23:15

2024-12-11T23:15

2024-12-11T23:24

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Федеральное бюро расследования за время работы ушедшего в отставку главы ведомства Кристофера Рэя использовало огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев, заявил избранный президент США Дональд Трамп."Они использовали свои огромные полномочия, чтобы угрожать и уничтожать многих невинных американцев, некоторые из которых никогда не смогут оправиться от того, что с ними сделали", - говорится в заявлении будущего главы государства в связи с отставкой главы ФБР.Трамп отметил, что уход Рэя со своего поста является великим днем для Америки, и пообещал восстановить верховенство закона в США.По словам будущего президента, причины решения Рэя покинуть пост ему неизвестны.В среду директор ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту, передавал телеканал Fox News.Трамп ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее "вторжением". Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца.

https://ria.ru/20241208/tramp-1988026564.html

https://ria.ru/20241204/khakery-1987228190.html

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в мире, фбр, дональд трамп, сша, кристофер рэй