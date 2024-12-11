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На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/tramp-1988628488.html
На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву
На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву - РИА Новости, 11.12.2024
На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву
Украине нужен аудит финансовой помощи США, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:16
2024-12-11T16:16
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украина
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дональд трамп
джо байден
хантер байден
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украине нужен аудит финансовой помощи США, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она отреагировала на пост Дональда Трампа, где он раскритиковал финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом.Картинка подписана выражением: "Как работает байденомика". На картинке изображен нынешний глава Белого дома рядом с доской, на которой указана коррупционная схема семейства Байденов с отмыванием денег через Украину:1. Вы платите налоги;2. Я отправляю их на Украину;3. Они возвращают их Хантеру (сыну Байдена);4. Я помилую Хантера."Нам нужен аудит", — призвала Панченко.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками. Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия.Первого декабря Байден подписал указ о помиловании Хантера. Он заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
https://ria.ru/20241211/dubinskiy-1988552885.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, хантер байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден
На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву

Журналистка Панченко призвала к аудиту после поста Трампа об Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украине нужен аудит финансовой помощи США, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Так она отреагировала на пост Дональда Трампа, где он раскритиковал финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом.
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Картинка подписана выражением: "Как работает байденомика". На картинке изображен нынешний глава Белого дома рядом с доской, на которой указана коррупционная схема семейства Байденов с отмыванием денег через Украину:
1. Вы платите налоги;
2. Я отправляю их на Украину;
3. Они возвращают их Хантеру (сыну Байдена);
4. Я помилую Хантера.
«
"Нам нужен аудит", — призвала Панченко.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками. Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия.
Первого декабря Байден подписал указ о помиловании Хантера. Он заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампДжо БайденХантер Байден
 
 
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