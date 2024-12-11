https://ria.ru/20241211/tramp-1988628488.html

На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву

На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву - РИА Новости, 11.12.2024

На Украине обратились к Трампу после его поста о помощи Киеву

Украине нужен аудит финансовой помощи США, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:16

2024-12-11T16:16

2024-12-11T16:16

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украине нужен аудит финансовой помощи США, заявила киевская журналистка Диана Панченко в соцсети X.Так она отреагировала на пост Дональда Трампа, где он раскритиковал финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом.Картинка подписана выражением: "Как работает байденомика". На картинке изображен нынешний глава Белого дома рядом с доской, на которой указана коррупционная схема семейства Байденов с отмыванием денег через Украину:1. Вы платите налоги;2. Я отправляю их на Украину;3. Они возвращают их Хантеру (сыну Байдена);4. Я помилую Хантера."Нам нужен аудит", — призвала Панченко.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала электронные письма в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками. Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия.Первого декабря Байден подписал указ о помиловании Хантера. Он заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал это решение злоупотреблением и нарушением норм правосудия.

https://ria.ru/20241211/dubinskiy-1988552885.html

https://ria.ru/20241211/putin-1988602480.html

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