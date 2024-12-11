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В США спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении России - РИА Новости, 11.12.2024
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12:25 11.12.2024 (обновлено: 12:35 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/tramp-1988576476.html
В США спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении России
В США спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении России - РИА Новости, 11.12.2024
В США спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении России
Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы России, пишет New York Times. "Теоретически Трамп мог бы попытаться... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:25
2024-12-11T12:35
в мире
дональд трамп
украина
сша
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы России, пишет New York Times. "Теоретически Трамп мог бы попытаться вернуть кредит (выделенный Украине - Прим.ред), отменив санкции, из-за которых активы центрального банка России заморожены.", — говорится в публикации. Вместе с тем, такая инициатива может не найти поддержку среди республиканцев. Кроме того, она вряд ли повлияет на европейскую часть займа, пишет NYT. Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России. В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в стране.
https://ria.ru/20241211/mask-1988570910.html
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в мире, дональд трамп, украина, сша, санкции в отношении россии, россия, g7
В мире, Дональд Трамп, Украина, США, Санкции в отношении России, Россия, G7
В США спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении России

NYT: Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы РФ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы России, пишет New York Times.

"Теоретически Трамп мог бы попытаться вернуть кредит (выделенный Украине - Прим.ред), отменив санкции, из-за которых активы центрального банка России заморожены.", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, такая инициатива может не найти поддержку среди республиканцев. Кроме того, она вряд ли повлияет на европейскую часть займа, пишет NYT.

Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в стране.
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В миреДональд ТрампУкраинаСШАСанкции в отношении РоссииРоссияG7
 
 
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