В США спрогнозировали следующий шаг Трампа в отношении России
NYT: Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы РФ
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы России, пишет New York Times.
"Теоретически Трамп мог бы попытаться вернуть кредит (выделенный Украине - Прим.ред), отменив санкции, из-за которых активы центрального банка России заморожены.", — говорится в публикации.
"Теоретически Трамп мог бы попытаться вернуть кредит (выделенный Украине - Прим.ред), отменив санкции, из-за которых активы центрального банка России заморожены.", — говорится в публикации.
Вместе с тем, такая инициатива может не найти поддержку среди республиканцев. Кроме того, она вряд ли повлияет на европейскую часть займа, пишет NYT.
Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Накануне Минфин США объявил о выделении Украине займа в 20 миллиардов долларов в рамках общего кредита "Большой семерки" (G7) на сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что займ Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран — членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
Москва называет заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что у России в случае конфискации активов также будет возможность не возвращать те деньги, которые западные страны держали в стране.