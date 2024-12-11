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Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции - РИА Новости, 11.12.2024
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11:56 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/tramp-1988570082.html
Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции
Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции - РИА Новости, 11.12.2024
Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что номинация Чарльза Кушнера, который приходится отцом мужа его дочери Иванки Трамп, послом США во РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:56
2024-12-11T11:56
в мире
сша
франция
ближний восток
иванка трамп
джаред кушнер
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что номинация Чарльза Кушнера, который приходится отцом мужа его дочери Иванки Трамп, послом США во Франции связана с особым отношением к этой стране. В ходе интервью газете Paris Match Трампа спросили, можно ли считать выбор Кушнера на должность посла знаком доверия к Франции. "Да, это особое отношение. Не каждый день приходится назначать члена своей семьи для работы в другой стране. Он свекор Иванки и мой очень хороший друг, а также очень талантливый и элегантный человек. Он рад этой миссии", - заявил Трамп. Он также отметил, что приоритетом в отношениях между странами будет торговля, вопросы обороны и украинского кризиса. Ранее в декабре Трамп сообщил в соцсети Truth Social о решении выдвинуть Кушнера на должность посла США во Франции. Старший сын Кушнера Джаред был старшим советником администрации Трампа в его первый президентский срок, как и его жена и дочь. По сообщениям прессы, оба в политику возвращаться не собираются и в предвыборной кампании Трампа в 2024 году они не принимали участие. Вместе с тем CNN со ссылкой на анонимных соратников Трампа ранее сообщал, что Джаред Кушнер может сыграть ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке в качестве внешнего советника. По данным телеканала, он обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома. Кушнеру 70 лет. В 2005 году его приговорили к двум годам тюрьмы за неуплату налогов. Он списывал пожертвования кандидатам Демократической партии как деловые расходы. Трамп под конец первого срока помиловал Кушнера за прошлые преступления.
https://ria.ru/20241205/rt-1987482029.html
https://ria.ru/20241210/kennedy-1988351010.html
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в мире, сша, франция, ближний восток, иванка трамп, джаред кушнер, дональд трамп
В мире, США, Франция, Ближний Восток, Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал назначение своего свата послом США во Франции

Трамп назвал назначение Кушнера послом США во Франции особым отношением к стране

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что номинация Чарльза Кушнера, который приходится отцом мужа его дочери Иванки Трамп, послом США во Франции связана с особым отношением к этой стране.
В ходе интервью газете Paris Match Трампа спросили, можно ли считать выбор Кушнера на должность посла знаком доверия к Франции.
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"Да, это особое отношение. Не каждый день приходится назначать члена своей семьи для работы в другой стране. Он свекор Иванки и мой очень хороший друг, а также очень талантливый и элегантный человек. Он рад этой миссии", - заявил Трамп.
Он также отметил, что приоритетом в отношениях между странами будет торговля, вопросы обороны и украинского кризиса.
Ранее в декабре Трамп сообщил в соцсети Truth Social о решении выдвинуть Кушнера на должность посла США во Франции.
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Старший сын Кушнера Джаред был старшим советником администрации Трампа в его первый президентский срок, как и его жена и дочь. По сообщениям прессы, оба в политику возвращаться не собираются и в предвыборной кампании Трампа в 2024 году они не принимали участие. Вместе с тем CNN со ссылкой на анонимных соратников Трампа ранее сообщал, что Джаред Кушнер может сыграть ключевую роль в усилиях новой администрации на Ближнем Востоке в качестве внешнего советника. По данным телеканала, он обладает уникальными связями с лидерами региона, которые он выстроил во время первого срока Трампа и продолжал поддерживать после его ухода из Белого дома.
Кушнеру 70 лет. В 2005 году его приговорили к двум годам тюрьмы за неуплату налогов. Он списывал пожертвования кандидатам Демократической партии как деловые расходы. Трамп под конец первого срока помиловал Кушнера за прошлые преступления.
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В миреСШАФранцияБлижний ВостокИванка ТрампДжаред КушнерДональд Трамп
 
 
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