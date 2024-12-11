Трамп призвал сирийцев самостоятельно разобраться с кризисом
Трамп призвал сирийцев разобраться с кризисом без помощи США или Франции
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что сирийцам необходимо будет самим разобраться с кризисной ситуацией без вовлечения Вашингтона или Парижа.
"В мире огромное количество кризисов. Вот уже несколько дней как новый кризис в Сирии. Им придется справиться самим, так как мы, как и Франция, к этому не причастны", - сказал он в интервью газете Paris Match.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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