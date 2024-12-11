https://ria.ru/20241211/tramp-1988562716.html
Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" приоритетом
Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" приоритетом - РИА Новости, 11.12.2024
Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" приоритетом
Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Paris Match, что для него на международной арене в приоритете будет стоять... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:56
2024-12-11T10:56
2024-12-11T10:57
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Paris Match, что для него на международной арене в приоритете будет стоять урегулирование кризиса на Украине. "Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" приоритетом
Трамп назвал решение кризиса на Украине приоритетом на международной арене