https://ria.ru/20241211/tramp-1988562716.html

Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" приоритетом

Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" приоритетом - РИА Новости, 11.12.2024

Трамп назвал решение "проблемы Украины с Россией" приоритетом

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Paris Match, что для него на международной арене в приоритете будет стоять... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:56

2024-12-11T10:56

2024-12-11T10:57

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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Paris Match, что для него на международной арене в приоритете будет стоять урегулирование кризиса на Украине. "Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп