Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinВладимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Париже
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Париже
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине, передает Reuters со ссылкой на источники.
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"Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", — говорится в материале агентства.
В свою очередь, Зеленский говорил о гарантиях безопасности.
Как сообщили источники, на встрече были упомянуты некоторые "ключевые моменты", в частности, что достижение мира должно сопровождаться "гарантиями", потому что "одного прекращения огня недостаточно".
Один из собеседников агентства заявил, что Трамп вел себя открыто и был настроен на то, чтобы выслушать стороны, он "обдумывает все детали".
Встреча дала первые представления о том, как могут пройти переговоры о завершении конфликта, хотя процесс сопряжен с трудностями, а роль США в его урегулировании пока неясна, заключило агентство.
Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в субботу, 7 декабря.
После этих переговоров газета New York Post написала, что Трамп держался безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что, в случае своего переизбрания, намерен добиться урегулирования конфликта за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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