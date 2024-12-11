https://ria.ru/20241211/tramp-1988552149.html

Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня - РИА Новости, 11.12.2024

Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:46

2024-12-11T09:46

2024-12-11T14:27

специальная военная операция на украине

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украина

дональд трамп

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине, передает Reuters со ссылкой на источники."Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", — говорится в материале агентства.В свою очередь, Зеленский говорил о гарантиях безопасности.Как сообщили источники, на встрече были упомянуты некоторые "ключевые моменты", в частности, что достижение мира должно сопровождаться "гарантиями", потому что "одного прекращения огня недостаточно".Один из собеседников агентства заявил, что Трамп вел себя открыто и был настроен на то, чтобы выслушать стороны, он "обдумывает все детали".Встреча дала первые представления о том, как могут пройти переговоры о завершении конфликта, хотя процесс сопряжен с трудностями, а роль США в его урегулировании пока неясна, заключило агентство.Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в субботу, 7 декабря. После этих переговоров газета New York Post написала, что Трамп держался безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что, в случае своего переизбрания, намерен добиться урегулирования конфликта за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241210/tramp-1988305638.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон