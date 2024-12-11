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Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 11.12.2024 (обновлено: 14:27 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/tramp-1988552149.html
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня - РИА Новости, 11.12.2024
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:46
2024-12-11T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
эммануэль макрон
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине, передает Reuters со ссылкой на источники."Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", — говорится в материале агентства.В свою очередь, Зеленский говорил о гарантиях безопасности.Как сообщили источники, на встрече были упомянуты некоторые "ключевые моменты", в частности, что достижение мира должно сопровождаться "гарантиями", потому что "одного прекращения огня недостаточно".Один из собеседников агентства заявил, что Трамп вел себя открыто и был настроен на то, чтобы выслушать стороны, он "обдумывает все детали".Встреча дала первые представления о том, как могут пройти переговоры о завершении конфликта, хотя процесс сопряжен с трудностями, а роль США в его урегулировании пока неясна, заключило агентство.Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в субботу, 7 декабря. После этих переговоров газета New York Post написала, что Трамп держался безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что, в случае своего переизбрания, намерен добиться урегулирования конфликта за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241210/tramp-1988305638.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988547188.html
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinВладимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Париже
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Париже
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине, передает Reuters со ссылкой на источники.
«
"Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", — говорится в материале агентства.
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В свою очередь, Зеленский говорил о гарантиях безопасности.
Как сообщили источники, на встрече были упомянуты некоторые "ключевые моменты", в частности, что достижение мира должно сопровождаться "гарантиями", потому что "одного прекращения огня недостаточно".
Один из собеседников агентства заявил, что Трамп вел себя открыто и был настроен на то, чтобы выслушать стороны, он "обдумывает все детали".
Встреча дала первые представления о том, как могут пройти переговоры о завершении конфликта, хотя процесс сопряжен с трудностями, а роль США в его урегулировании пока неясна, заключило агентство.
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Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце в субботу, 7 декабря.
После этих переговоров газета New York Post написала, что Трамп держался безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что, в случае своего переизбрания, намерен добиться урегулирования конфликта за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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