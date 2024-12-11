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Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины - РИА Новости, 11.12.2024
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03:09 11.12.2024 (обновлено: 04:03 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/tramp-1988528195.html
Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины
Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины - РИА Новости, 11.12.2024
Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины
Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий финансирование Киева действующим главой государства Джо... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:09
2024-12-11T04:03
в мире
сша
украина
хантер байден
дональд трамп
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом.Изображение пописано как "Как работает байденомика". На картинке показан Байден рядом с доской, на которой указаны пять этапов "байденомики" — коррупционной схемы семейства Байденов с отмыванием денег через Украину."1. Вы (американцы. — Прим. ред.) платите налоги. 2. Я (Байден — Прим. ред.) отправляю их на Украину. 3. Они (Украина. — прим .ред.) возвращают их Хантеру (сыну Байдена — Прим. ред.). 5. Я помилую Хантера", — написано на доске.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками. Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия.Первого декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
https://ria.ru/20241209/tyurma-1988074611.html
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в мире, сша, украина, хантер байден, дональд трамп
В мире, США, Украина, Хантер Байден, Дональд Трамп
Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины

Трамп опубликовал мем о коррупционной схеме Байдена на Украине

© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом.
Изображение пописано как "Как работает байденомика". На картинке показан Байден рядом с доской, на которой указаны пять этапов "байденомики" — коррупционной схемы семейства Байденов с отмыванием денег через Украину.
© Скриншот поста Трампа в социальной сети TruthСкриншот поста Трампа в социальной сети Truth
Скриншот поста Трампа в социальной сети Truth - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Скриншот поста Трампа в социальной сети Truth
Скриншот поста Трампа в социальной сети Truth
"1. Вы (американцы. — Прим. ред.) платите налоги. 2. Я (Байден — Прим. ред.) отправляю их на Украину. 3. Они (Украина. — прим .ред.) возвращают их Хантеру (сыну Байдена — Прим. ред.). 5. Я помилую Хантера", — написано на доске.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками. Против Байдена-младшего рассматривали несколько уголовных дел, в частности, о нарушениях при хранении оружия.
Первого декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. При этом ранее он заявлял, что не собирается помиловать сына. Трамп назвал решение о помиловании злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 725 миллионов долларов, куда также вошла очередная партия противопехотных мин.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.
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