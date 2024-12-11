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Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 11.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:05 11.12.2024 (обновлено: 13:12 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/teatr-1988583806.html
Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова
Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 11.12.2024
Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова
Заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета, сообщила министр культуры РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:05
2024-12-11T13:12
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новости культуры
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач", — написала глава ведомства в своем Telegram-канале.Любимова добавила, что певец — заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии, солист Большого театра России и Мариинского театра, лауреат ведущих российских и международных премий в области культуры и искусства, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству искусству.
https://ria.ru/20241120/polunin-1984082239.html
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новости культуры, ильдар абдразаков, ольга любимова, театр, россия, севастополь, знаменитости, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Ильдар Абдразаков, Ольга Любимова, Театр, Россия, Севастополь, Знаменитости, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова

Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского театра оперы и балета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОперный певец Ильдар Абдразаков на съемках финала телепроекта "Ты - супер! 60+"
Оперный певец Ильдар Абдразаков на съемках финала телепроекта Ты - супер! 60+ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач", — написала глава ведомства в своем Telegram-канале.
Любимова добавила, что певец — заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии, солист Большого театра России и Мариинского театра, лауреат ведущих российских и международных премий в области культуры и искусства, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству искусству.
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КультураНовости культурыИльдар АбдразаковОльга ЛюбимоваТеатрРоссияСевастопольЗнаменитостиМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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