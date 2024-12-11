https://ria.ru/20241211/teatr-1988583806.html

Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова

Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова - РИА Новости, 11.12.2024

Ольга Любимова сообщила о новом назначении Ильдара Абдразакова

Заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета, сообщила министр культуры РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:05

2024-12-11T13:05

2024-12-11T13:12

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Заслуженный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков стал руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Желаю от всей души успехов и вдохновения для решения новых творческих задач", — написала глава ведомства в своем Telegram-канале.Любимова добавила, что певец — заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии, солист Большого театра России и Мариинского театра, лауреат ведущих российских и международных премий в области культуры и искусства, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству искусству.

https://ria.ru/20241120/polunin-1984082239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости культуры, ильдар абдразаков, ольга любимова, театр, россия, севастополь, знаменитости, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)