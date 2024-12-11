https://ria.ru/20241211/taurus-1988522851.html

Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине

Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине - РИА Новости, 11.12.2024

Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине

Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:57

2024-12-11T00:57

2024-12-11T06:39

специальная военная операция на украине

в мире

германия

фридрих мерц

вооруженные силы украины

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Киеву в координации с США. Об этом он заявил в интервью газете Bild."Я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы (о поставках дальнобойных ракет. — Прим. ред.) вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", — сказал политик.Он также добавил, что обучение бойцов украинской армии работе с дальнобойными ракетами Taurus займет не меньше четырех месяцев, когда к власти в США уже придет Дональд Трамп.На прошлой неделе Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, вынесла на обсуждение бундестага резолюцию с призывом поставить крылатые ракеты Taurus Украине.Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.

https://ria.ru/20241210/yuzhmash-1988469540.html

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html

германия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, фридрих мерц, вооруженные силы украины, сша, украина, дональд трамп