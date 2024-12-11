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Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине
Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:57
2024-12-11T00:57
2024-12-11T06:39
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер "Христианско-демократического союза" Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Киеву в координации с США. Об этом он заявил в интервью газете Bild."Я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы (о поставках дальнобойных ракет. — Прим. ред.) вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой", — сказал политик.Он также добавил, что обучение бойцов украинской армии работе с дальнобойными ракетами Taurus займет не меньше четырех месяцев, когда к власти в США уже придет Дональд Трамп.На прошлой неделе Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, вынесла на обсуждение бундестага резолюцию с призывом поставить крылатые ракеты Taurus Украине.Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.
https://ria.ru/20241210/yuzhmash-1988469540.html
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Кандидат в канцлеры ФРГ сделал заявление о поставках Taurus Украине
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал поставлять Taurus в координации с США