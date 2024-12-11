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В Таганроге возобновили подачу тепла в многоквартирные дома - РИА Новости, 11.12.2024
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17:23 11.12.2024 (обновлено: 17:26 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988645265.html
В Таганроге возобновили подачу тепла в многоквартирные дома
В Таганроге возобновили подачу тепла в многоквартирные дома - РИА Новости, 11.12.2024
В Таганроге возобновили подачу тепла в многоквартирные дома
Возобновлена подача тепла в многоквартирные дома в Таганроге Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:23
2024-12-11T17:26
происшествия
таганрог
ростовская область
циолковский (наукоград)
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Возобновлена подача тепла в многоквартирные дома в Таганроге Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Глава города Светлана Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствовало теплоснабжение."Выехал в Таганрог на предприятие, которое пострадало сегодня от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной", - написал Слюсарь в Telegram.О выполнении работ доложили глава администрации города и руководство предприятия."Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена", - добавил Слюсарь.В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон, отметил он.
https://ria.ru/20241211/bryansk-1988530485.html
таганрог
ростовская область
циолковский (наукоград)
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происшествия, таганрог, ростовская область, циолковский (наукоград), юрий слюсарь
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Циолковский (наукоград), Юрий Слюсарь
В Таганроге возобновили подачу тепла в многоквартирные дома

В Таганроге возобновили подачу тепла в дома, остановленную после ракетной атаки

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Возобновлена подача тепла в многоквартирные дома в Таганроге Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Глава города Светлана Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствовало теплоснабжение.
"Выехал в Таганрог на предприятие, которое пострадало сегодня от ракетного обстрела. В кратчайшие сроки там были организованы ремонтные работы в котельной", - написал Слюсарь в Telegram.
О выполнении работ доложили глава администрации города и руководство предприятия.
"Уже до полудня поврежденная теплотрасса была восстановлена. Подача тепла в многоквартирные дома возобновлена", - добавил Слюсарь.
В самом здании котельной, где повреждено остекление, началась замена окон, отметил он.
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ПроисшествияТаганрогРостовская областьЦиолковский (наукоград)Юрий Слюсарь
 
 
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