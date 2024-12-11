Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988567516.html
В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной
В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной - РИА Новости, 11.12.2024
В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной
Ремонтные работы на котельной в Таганроге Ростовской области, поврежденной после ракетной атаки, завершены, тепло в домах скоро появится, сообщила глава города... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:31
2024-12-11T11:31
таганрог
циолковский (наукоград)
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312325_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_265375008b7e68960834ccc529c70354.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Ремонтные работы на котельной в Таганроге Ростовской области, поврежденной после ракетной атаки, завершены, тепло в домах скоро появится, сообщила глава города Светлана Камбулова. "Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах", - написала она в Telegram-канале. Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.
https://ria.ru/20241211/napadenie-1988560580.html
таганрог
циолковский (наукоград)
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3083e01e29b3922a8f3956f3d80a103d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, циолковский (наукоград), ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Таганрог, Циолковский (наукоград), Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность
В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной

В Таганроге завершили ремонт на поврежденной после ракетной атаки котельной

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Ремонтные работы на котельной в Таганроге Ростовской области, поврежденной после ракетной атаки, завершены, тепло в домах скоро появится, сообщила глава города Светлана Камбулова.
"Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах", - написала она в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Захарова отреагировала на нападение ВСУ на транспорт экспертов МАГАТЭ
Вчера, 10:44
 
ТаганрогЦиолковский (наукоград)Ростовская областьЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала