https://ria.ru/20241211/taganrog-1988567516.html

В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной

В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной - РИА Новости, 11.12.2024

В Таганроге завершили ремонт на поврежденной котельной

Ремонтные работы на котельной в Таганроге Ростовской области, поврежденной после ракетной атаки, завершены, тепло в домах скоро появится, сообщила глава города... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:31

2024-12-11T11:31

2024-12-11T11:31

таганрог

циолковский (наукоград)

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Ремонтные работы на котельной в Таганроге Ростовской области, поврежденной после ракетной атаки, завершены, тепло в домах скоро появится, сообщила глава города Светлана Камбулова. "Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы. Тепло совсем скоро появится в домах", - написала она в Telegram-канале. Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.

https://ria.ru/20241211/napadenie-1988560580.html

таганрог

циолковский (наукоград)

ростовская область

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таганрог, циолковский (наукоград), ростовская область, юрий слюсарь , безопасность