https://ria.ru/20241211/taganrog-1988538064.html

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке - РИА Новости, 11.12.2024

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке

Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:55

2024-12-11T05:55

2024-12-11T06:51

специальная военная операция на украине

таганрог

юрий слюсарь

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.Слюсарь также добавил, что объем полученных повреждений уточняется.Позднее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что район ЧП оцепили, его обследуют."Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе одного километра", — написала она в своем Telegram-канале..Ранее глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников. ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские обстрелы жилых кварталов вынуждают Россия создавать санитарную зону безопасности у своих границ.

https://ria.ru/20241211/bryansk-1988530485.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

таганрог

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таганрог, юрий слюсарь , ростовская область, происшествия