Рейтинг@Mail.ru
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:55 11.12.2024 (обновлено: 06:51 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988538064.html
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке - РИА Новости, 11.12.2024
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:55
2024-12-11T06:51
специальная военная операция на украине
таганрог
юрий слюсарь
ростовская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312325_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_265375008b7e68960834ccc529c70354.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.Слюсарь также добавил, что объем полученных повреждений уточняется.Позднее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что район ЧП оцепили, его обследуют."Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе одного километра", — написала она в своем Telegram-канале..Ранее глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников. ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские обстрелы жилых кварталов вынуждают Россия создавать санитарную зону безопасности у своих границ.
https://ria.ru/20241211/bryansk-1988530485.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
таганрог
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156231/23/1562312325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3083e01e29b3922a8f3956f3d80a103d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, юрий слюсарь , ростовская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Юрий Слюсарь , Ростовская область, Происшествия
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке

Слюсарь сообщил о повреждении предприятия в Таганроге при ракетной атаке

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал", — написал он.
Сотрудник МЧС у пожарной машины - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Брянске после атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте
03:38
Слюсарь также добавил, что объем полученных повреждений уточняется.
Позднее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что район ЧП оцепили, его обследуют.
"Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе одного километра", — написала она в своем Telegram-канале..
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил о пожаре на производственном объекте в Брянске в результате атаки беспилотников.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент России Владимир Путин заявлял, что украинские обстрелы жилых кварталов вынуждают Россия создавать санитарную зону безопасности у своих границ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогЮрий СлюсарьРостовская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала