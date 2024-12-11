https://ria.ru/20241211/svo-1988585106.html

Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь

Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.12.2024

Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь

Неравнодушные жители Астраханской области передали бойцам дивизиона "Лотос" теплые вещи, генераторы и запчасти для автомобилей, сообщает администрация... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:59

2024-12-11T12:59

2024-12-11T13:27

астраханская область

игорь бабушкин

сво

астраханская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962907851_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_4795ed64b7bc8cd7ec2b4895668a9816.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Неравнодушные жители Астраханской области передали бойцам дивизиона "Лотос" теплые вещи, генераторы и запчасти для автомобилей, сообщает администрация губернатора региона. "Бойцам астраханского дивизиона "Лотос" передали гуманитарную помощь. Ее собрали сотрудники госучреждений региона, неравнодушные астраханцы и близкие солдат-земляков", - говорится в сообщении. В посылке отправили теплые вещи, продукты, средства личной гигиены. По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, "Камаз" также передал астраханским бойцам автомобиль, стойматериалы, крупную партию автозапчастей и шин для фронтовой техники. "Гуманитарную помощь оперативно собрали и доставили на передовую по моему обращению к руководству компании, согласно заявке астраханского реактивно-артиллерийского дивизиона "Лотос". Сегодня наши военнослужащие выполняют сложные боевые задачи, и их техника всегда должна быть в строю", - написал он в Telegram. Губернатор выразил благодарность неравнодушным жителям и коллективу предприятия за неоценимую помощь фронту.

https://ria.ru/20241205/svo-1987487062.html

https://ria.ru/20241111/pamyatnik-1983023291.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, игорь бабушкин, сво