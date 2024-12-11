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Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.12.2024
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Астраханская область
 
12:59 11.12.2024 (обновлено: 13:27 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/svo-1988585106.html
Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь
Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь - РИА Новости, 11.12.2024
Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь
Неравнодушные жители Астраханской области передали бойцам дивизиона "Лотос" теплые вещи, генераторы и запчасти для автомобилей, сообщает администрация... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:59
2024-12-11T13:27
астраханская область
игорь бабушкин
сво
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Неравнодушные жители Астраханской области передали бойцам дивизиона "Лотос" теплые вещи, генераторы и запчасти для автомобилей, сообщает администрация губернатора региона. "Бойцам астраханского дивизиона "Лотос" передали гуманитарную помощь. Ее собрали сотрудники госучреждений региона, неравнодушные астраханцы и близкие солдат-земляков", - говорится в сообщении. В посылке отправили теплые вещи, продукты, средства личной гигиены. По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, "Камаз" также передал астраханским бойцам автомобиль, стойматериалы, крупную партию автозапчастей и шин для фронтовой техники. "Гуманитарную помощь оперативно собрали и доставили на передовую по моему обращению к руководству компании, согласно заявке астраханского реактивно-артиллерийского дивизиона "Лотос". Сегодня наши военнослужащие выполняют сложные боевые задачи, и их техника всегда должна быть в строю", - написал он в Telegram. Губернатор выразил благодарность неравнодушным жителям и коллективу предприятия за неоценимую помощь фронту.
https://ria.ru/20241205/svo-1987487062.html
https://ria.ru/20241111/pamyatnik-1983023291.html
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астраханская область, игорь бабушкин, сво
Астраханская область, Игорь Бабушкин, СВО, Астраханская область
Астраханским бойцам на СВО передали гуманитарную помощь

Жители Астраханской области передали гумпомощь дивизиону "Лотос" в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Неравнодушные жители Астраханской области передали бойцам дивизиона "Лотос" теплые вещи, генераторы и запчасти для автомобилей, сообщает администрация губернатора региона.
"Бойцам астраханского дивизиона "Лотос" передали гуманитарную помощь. Ее собрали сотрудники госучреждений региона, неравнодушные астраханцы и близкие солдат-земляков", - говорится в сообщении. В посылке отправили теплые вещи, продукты, средства личной гигиены.
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По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, "Камаз" также передал астраханским бойцам автомобиль, стойматериалы, крупную партию автозапчастей и шин для фронтовой техники.
"Гуманитарную помощь оперативно собрали и доставили на передовую по моему обращению к руководству компании, согласно заявке астраханского реактивно-артиллерийского дивизиона "Лотос". Сегодня наши военнослужащие выполняют сложные боевые задачи, и их техника всегда должна быть в строю", - написал он в Telegram.
Губернатор выразил благодарность неравнодушным жителям и коллективу предприятия за неоценимую помощь фронту.
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Астраханская областьАстраханская областьИгорь БабушкинСВО
 
 
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