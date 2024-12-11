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Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 11.12.2024 (обновлено: 08:10 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/svo-1988542948.html
Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово
Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово - РИА Новости, 11.12.2024
Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово
Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта - трассу... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:03
2024-12-11T08:10
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта - трассу Запорожье-Курахово, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Трасса Запорожье-Курахово взята под огневой контроль наших дронов, миномётов, артиллерии, РСЗО и "Солнцепеков". При этом наши войска также приближаются к поселку Дачное западней Курахово, через который проходит транспортный коридор", - сказал Рогов. По его словам, от передовых отрядов ВС РФ до трассы остается чуть больше километра, они продвигаются в сторону Дачного с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535292.html
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курахово
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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово

Рогов: ВС РФ взяли под огневой контроль главный коридор снабжения ВСУ в Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта - трассу Запорожье-Курахово, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Трасса Запорожье-Курахово взята под огневой контроль наших дронов, миномётов, артиллерии, РСЗО и "Солнцепеков". При этом наши войска также приближаются к поселку Дачное западней Курахово, через который проходит транспортный коридор", - сказал Рогов.
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По его словам, от передовых отрядов ВС РФ до трассы остается чуть больше километра, они продвигаются в сторону Дачного с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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