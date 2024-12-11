https://ria.ru/20241211/svo-1988542948.html

Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово

Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово - РИА Новости, 11.12.2024

Рогов: ВС России взяли под огневой контроль линию снабжения ВСУ в Курахово

Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта - трассу... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:03

2024-12-11T08:03

2024-12-11T08:10

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор по снабжению группировки ВСУ на южнодонецком участке фронта - трассу Запорожье-Курахово, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Трасса Запорожье-Курахово взята под огневой контроль наших дронов, миномётов, артиллерии, РСЗО и "Солнцепеков". При этом наши войска также приближаются к поселку Дачное западней Курахово, через который проходит транспортный коридор", - сказал Рогов. По его словам, от передовых отрядов ВС РФ до трассы остается чуть больше километра, они продвигаются в сторону Дачного с севера от Старых Терн и с юга от Сухих Ялов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535292.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность